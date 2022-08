Amb la voluntat d’«oxigenar la circulació», Vilafant ha canviat el sentit de la direcció d’uns trams dels carrers Osona i Maresme, situats al nucli de Les Forques. Aquesta actuació s’ha fet amb l’objectiu de reduir el gran volum de circulació i de cotxes que es concentren a l’entrada i la sortida de l’Institut, situat al carrer Ronda del Molí, on també hi ha l’Escola Mare de Déu del Mont i un geriàtric. «La circulació en hores punta és molt gran, i per això volem que no es concentrin tant en aquesta via. Apostem per diversificar la circulació amb altres carrers, i evitar la gran concentració de vehicles que hi havia fins ara», diu l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.

Alhora, aquest canvi del sentit de la direcció d’alguns trams d’aquests dos carrers es planteja també com una acció que vol intentar reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen. Així mateix, la modificació s’ha fet efectiva durant l’estiu perquè quan comenci el curs escolar, estigui integrada plenament. «De moment, la valoració per part de la Guàrdia Urbana i d’alguns veïns, és bona», diu Cantenys, «però serà quan hi hagi vehicles que es dirigeixin a l’Institut que es veurà si realment ajuda o no a descongestionar aquests punts», afegeix. «De moment, la valoració per part de la Guàrdia Urbana i d’alguns veïns, és bona» Consol Cantenys - Alcaldessa de Vilafant Recollida de firmes de Ciutadans En aquest sentit, darrerament, el grup municipal de Ciutadans va anunciar que havia dut a terme una recollida de firmes per reclamar la reorganització de la circulació del nucli de Les Forques, sobretot per evitar el trànsit massiu a la cruïlla dels carrers Santa Llogaia, Ronda del Molí i Mare de Déu del Mont, «que sempre provoca col·lapses, sobretot en hora punta», explicava Rebeca López, portaveu del grup, en un comunicat de premsa. Tanmateix, des de l’Ajuntament vilafantenc es desconeixia aquesta recollida de signatures, i els ha sobtat. Ara bé, «si pot millorar la proposta que nosaltres hem tirat endavant, no hi ha res a dir. Totes les proposicions són benvingudes», assegura Cantenys. Concretament, la campanya que planteja Ciutadans busca descongestionar el carrer Santa Llogaia, «el més transitat de Les Forques», segons apuntava López. Amb tot, el grup municipal remarca «la perillositat de la cruïlla dels carrers Santa Llogaia, Ronda del Molí i Mare de Déu del Mont» provocada per l’alt volum de trànsit que hi circula. «Considerem necessària una redistribució viària, com reclamem amb la campanya de recollida de firmes», assegurava López en el comunicat. Actualment, el grup de Ciutadans ha recollit aproximadament un centenar de firmes, i es preveu continuar agrupant-ne més passat l’estiu, amb la tornada a l’escola.