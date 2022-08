Adif ha anunciat una inversió de 22,3 milions d'euros a la línia Figueres-Portbou (Alt Empordà) que permetrà instal·lar un nou sistema de seguretat i comunicacions. Es tracta d'una tecnologia innovadora coneguda com el Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) i permet la circulació de trens en els dos sentits de la marxa en qualsevol de les vies. Això permet augmentar la capacitat d'explotació de la línia ferroviària i dona més flexibilitat en la circulació de trens. A més, permetrà augmentar la velocitat comercial i disminuirà l'afectació en cas d'incidència. El termini d'execució de les obres és de 25 mesos. Sis d'ells són per a redactar i aprovar el projecte i els altres 19 per executar-lo.

Algunes de les accions més importants que implicarà aquesta inversió és actualitzar les instal·lacions pels sistemes informàtics de gestió i regulació del trànsit i dels equipaments de detecció del tren. També es canviaran els senyals de fre automàtic digital, la senyalització LED fixa i lluminosa i la integració de les instal·lacions al Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona.