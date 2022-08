Acaba la reforma de millora del carrer Col·legi de Figueres amb resignació dels comerços per la seva durada

Aquest passat divendres 12 d'agost, es va donar per finalitzada l’actuació urbanística que ha fet l’Ajuntament de Figueres en el carrer Col·legi per a donar prioritat als vianants i oferir una imatge més amable d’aquest vial. L’alcaldessa, Agnès Lladó, s’ha mostrat satisfeta pel resultat de les obres i ha explicat que ha rebut nombroses missatges positius pel, resultat final. «Fem política per a la gent, pensant en el benestar de tothom. A vegades el camí és complicat, però quan veus els resultats t’adones que val la pena. Els veïns del carrer Col·legi m’han enviat fotos de les obres finalitzades, i estan molt contents amb la reforma del carrer».

Ara bé, les dificultats s’han traduït en la queixa resignada de diversos comerciants per com s’han efectuat les obres d’aquest vial en els darrers sis mesos i la seva durada. En concret, han lamentat les molèsties que aquestes han causat als negocis, encara reconeixen que eren previsibles. «Durant uns mesos, tot ha quedat bloquejat», explica Montse Pujadas, propietària de Queviures Montse, que afegeix també que alguns negocis, fins i tot, han tancat temporalment. «No sortia a compte. Fa sis mesos que estem fatal. S’ha notat en la venda, hi ha hagut una baixada important», afegeix Pujadas.

Malgrat tot, ara que s’ha reobert la circulació del carrer Col·legi, la situació, aparentment, ha millorat. «Sembla que anem una mica millor, però el fet que durant tants mesos la gent no pogués passar en cotxe i, a vegades, ni caminant, ha perjudicat molt el negoci», remarca una de les cambreres del Bar l’Àngelus. «Molta gent no sabia com arribar a les botigues. Ni els clients, ni els repartidors, ni els viatjants...», diu Pujadas.

Seguint aquesta línia, una altra de les comerciants d’aquest cèntric vial figuerenc, Lisa Sciacqua, de l’establiment Modista Lisa e Vintage, esmenta que el fet que les obres hagin bloquejat el pas del carrer bona part de l’estiu, ha estat un problema afegit. «En aquesta època de l’any és quan sempre hi ha més clientela i més moviment. Aquest any, no ha estat així. Ha passat molt poca gent, i ho hem notat al negoci», confessa Lisa Sciacqua.

A tot plegat, s’ha afegit «la manca d’informació», la qual cosa ha preocupat als comerciants, que destaquen que s’han trobat «sorpreses» durant tot el procés de reforma del carrer. «Veies que trams que ja estaven asfaltats, els tornaven a obrir perquè s’havien deixat tasques pendents, per exemple», diu Montse Pujadas.

«S’han allargat massa»

En aquesta línia, un altre dels problemes manifestats pels comerciants ha estat la llarga durada de les obres, que s’han prolongat més temps del previst, ja que en un principi es plantejava actuar per trams per tal que els talls de circulació fossin parcials. En concret, es contemplava actuar primer al sector que va del carrer de Vilafant al de Santa Llogaia, per posteriorment actuar al tram que va de l’Avinguda Salvador Dalí al carrer de Santa Llogaia, i, finalment, al tram que va del carrer de Santa Llogaia al carrer de Sant Pau. Tanmateix, finalment es va decidir actuar conjuntament a tot el vial des de l’avinguda Salvador Dalí, fins a la plaça Triangular.

Aquest fet, a priori, hauria allargat l’actuació de millora. No obstant això, des de Fisersa explicaven el passat mes de juliol al Setmanari de l’Alt Empordà que les obres «avançaven a bon ritme després d’algun retard durant els treballs». Ara bé, l’opinió dels botiguers, és contrària. «En una reunió informativa celebrada el 7 de gener es va dir que tota la reforma finalitzaria a finals d’agost, i encara queda pendent tota la part de baix», especifica Pujadas. «S’ha allargat molt. És un carrer de pas, i ha estat mig any tancat... Ha estat un problema», diu la comerciant Victòria Bartrina, de Gala Llum, tot i que admet que les obres sempre causen molèsties i que, per tant, comprèn la situació.

Interrogants sense resoldre

Tot i que les obres d’aquests primers trams estan enllestides i han millorat visiblement la seva imatge , els botiguers del carrer Col·legi senten incertesa pels rastres que pot deixar l’actuació. Un dels hàndicaps és l’erradicació d’aparcaments, i la poca presència de zones de càrrega i descàrrega. «Ara gairebé no n’hi ha, i els clients que hagin de carregar productes grans al cotxe, no sé on aparcaran», reflexiona Victòria Bartrina.

Alhora, una altra qüestió plantejada per diversos comerciants és la poca amplada d’alguns trams de vorera. «Els cotxes passaran molt a prop dels vianants. Hi ha algunes que només mesuren un metre, i, en canvi, hi ha altres que mesuren dos metres i vint centímetres, gairebé. No ho entenc», comenta Pujadas.

A més, en un principi també es contemplava posar pilones a totes les voreres per tal de «blindar-les», i que els vehicles que hi circulin no les ocupessin. Finalment, però, sembla que no s’instal·laran, si més no en alguns trams de la via. Aquest fet ha beneficiat alguns comerciants. És el cas de Pere Llobet, del Forn de pa artesà Pere Llobet, establiment que, tot i que està situat al carrer Terrades, té l’entrada del magatzem al carrer Col·legi. «En un principi, volien posar unes pilones davant de l’entrada del local, però al final sembla que no les posaran», comenta Llobet, que concreta també que «amb mi, sempre s’han portat bé», ja que quan tancaven el tram de carrer on es localitza el magatzem «m’ho deien, i complien els tempos».

Ara, un cop les obres del tram que va de l’avinguda Salvador Dalí fins a la plaça Triangular han finalitzat, comença l’actuació de millora del sector que va de la plaça Triangular al carrer Nou i al carrer Sant Antoni. S’espera completar-la el mes de novembre.

Convertir el carrer Col·legi en «una via més amable»

Les obres del carrer Col·legi de Figueres van començar el passat mes de març i, en concret, les accions que s’han dut a terme són la renovació de la xarxa d’aigua potable i de part del clavegueram. A la vegada, s’ha treballat per millorar les cruïlles, ampliar les voreres i plantar arbres —tasca que encara no s’ha executat—, amb l’objectiu de convertir aquest cèntric eix en una «via més amable». Les obres tenen un cost de 870.202 euros.