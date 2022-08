La teranyina «Paca» de l’Escala podrà tornar a navegar a principis de 2023

La Paca, la darrera teranyina de pesca que es va construir a les drassanes de l’Escala ara fa quatre dècades, va tornar el mes de març passat a la vila marinera sent salvada in extremis del seu desballestament. En aquell moment, ja es va anunciar que la intenció era que pogués tornar a navegar. Ara, però, ja es posa data: principis de 2023. «La idea és que a inicis de l’any vinent pugui sortir al mar de nou, tripulada per voluntaris que tinguin el títol de patronia», afirma Lurdes Boix, directora del Museu de l’Escala. És a partir de llavors, que podrà fer petites navegades des del port de la Clota fins al port de l’Escala, per exemple durant la Festa de la Sal o per la Nit de Reis. «De fet, volem que sigui la protagonista de la Festa de la Sal de 2023», apunta Boix.

Així mateix, la seva rehabilitació, que es durà a terme aquesta tardor, tindrà un valor afegit: «Es fa amb l’ajuda de la ciutadania», diu Boix. I és que, en concret, comptarà amb la participació de tothom qui vulgui formar part del IV Taller de restauració d’embarcacions tradicionals de pesca, que es farà els dies 24 de setembre i 1, 8 i 15 d’octubre. «Aquesta proposta va destinada a tothom a qui li agradi la navegació històrica i tradicional», especifica Lurdes Boix. A més, les sessions de recuperació d’aquest emblemàtic vaixell de pesca seran ben especials, i és que estaran dirigides pel mestre d’aixa Xeve Feliu, sisena generació de les Drassanes Sala de l’Escala, i fill de Salvador Sala, l’encarregat de construir, l’any 1982, la teranyina Paca. L’Escala recupera la darrera teranyina de pesca feta al municipi amb la intenció que torni a navegar A més, les sessions, que tindran lloc de 2/4 de deu del matí a 2/4 de dues del migdia, està previst dur-les a terme a tocar de mar, «en un espai que ens cedeix la Confraria de Pescadors de l’Escala, al moll pesquer, a prop del Maram», explica Boix, que concreta també que, un cop finalitzi el Taller, la intenció és que la restauració estigui totalment enllestida. «La teranyina Paca es conserva bastant bé. Ja s’ha fet una primera neteja des de les Drassanes Sala, i creiem que a l’octubre ja estarà totalment recuperada», concreta la directora del Museu de l’Escala. Val a dir que per tornar a fer navegable la teranyina Paca, el consistori escalenc finançarà els gairebé 25.000 euros que costa la seva restauració, i ho farà amb fons propis i subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. En aquest sentit, el Taller restauració d’embarcacions tradicionals de pesca està organitzat per l’Ajuntament, amb l’ajuda del Museu de l’Anxova i de la Sal i l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala, i compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de l’Escala, de Drassanes Sala, i de l’Associació de Vela Llatina de l’Escala. Barca salvada «in extremis» del seu desballestament La teranyina Paca va ser construïda el 1982 a les Drassanes Sala de l’Escala, i durant molts anys fou l’armador escalenc Josep Lluís Sureda qui la va tripular; de fet, rep el nom de Paca en homenatge a la seva mare, Francesca Barragán. Amb els anys, però, passà a ser propietat de Joan Tudela, un veí d’Arenys de Mar, i va ser aquí on va navegar fins fa poc. Tanmateix, ara anava a ser desballestada. Afortunadament, però, el mes de març passat, la Paca va ser salvada in extremis i fou cedida a casa seva, a l’Escala, on, de nou, tornarà a solcar aigües marines.