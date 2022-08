Els veïns de la Marca de l'Ham de Figueres han decidit traslladar les mobilitzacions a la Rambla per reclamar més "seguretat" al barri i que l'Ajuntament deixi "per escrit" els seus compromisos. El president de l'associació, José Garrido, diu que, tot i que és cert que els últims dies i arran d'una reunió el consistori ha pres mesures, els veïns consideren que no són "suficients" i que cal anar més enllà. En aquest sentit, reclamen que es desallotgin les cases ocupades i l'edifici del Bisbat que freqüenten drogodependents. "No ens aturarem i anirem tallant la Rambla de forma indefinida fins que s'asseguin amb nosaltres, l'alcaldessa i el senyor Pere Casellas", afegeix Garrido.

En aquest sentit, el presumpte assetjament que asseguren que va patir una veïna del barri ha estat "la gota que ha fet vessar el got". Figueres intensifica la presència de la Guàrdia Urbana a la Marca de l'Ham i retira deixalles abandonades Precisament, aquest dimecres l'Ajuntament va anunciar que intensificava la presència de la Guàrdia Urbana al barri en compliment dels compromisos amb els veïns. A més, també es va desplegar un dispositiu de neteja per retirar alguns objectes i deixalles abandonats a la via pública i es va fer un control de vehicles abandonats. Aquestes accions arriben després que la setmana passada el govern local i la Guàrdia Urbana es reunissin amb els veïns del barri. L'associació assegura, però, que la mesura es va prendre davant la "imminent" mobilització prevista. Asseguren que les mantindran cada dijous i divendres de les 18.30 a les 19.30 hores.