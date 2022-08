Salines Bassegoda impulsa la custòdia de la biodiversitat en boscos i espais fluvials

El Consorci Salines Bassegoda s’ha adherit recentment a la Xarxa per a la Conservació de la Natura, la XCN, i ho ha fet amb un doble objectiu: impulsar projectes de custòdia de la biodiversitat en finques forestals i espais fluvials, i conèixer altres entitats de conservació del medi ambient, per així compartir informació i iniciatives que es puguin dur a terme a les disset poblacions empordaneses que el conformen. «Amb l’adhesió es tindrà accés a tot un conjunt de persones, informacions, experiències, coneixements i informació. A més, tindrem el suport d’una entitat que té una àmplia experiència i dedicació a la conservació de la natura», destaca Joaquim Morillo, president del Consorci. Així mateix, un dels puntals de l’afiliació a la XCN és la posada en escena del Pla estratègic i d’actuacions de Conservació del Territori i de la Biodiversitat que el Consorci vol impulsar als municipis que en formen part, i amb el qual es volen posar en marxa diverses accions per al coneixement i la protecció del medi natural i els espais singulars. «Als municipis de Salines Bassegoda gestionem tres Espais d’Interès Natural: Les Salines, Penya-segats de la Muga i la Garriga d’Empordà. Tots ells tenen un alt valor ecològic que volem administrar d’una forma més eficient», apunta Morillo, tot afegint que es treballa també per millorar la qualitat d’hàbitats concrets, recuperar la vegetació de ribera i les espècies de riu, o reconvertir finques forestals en prats de pastura, entre altres.

Així mateix, amb la unió a la Xarxa per a la Conservació de la Natura es vol adaptar l’entorn natural i la forma de viure al canvi climàtic. «Hi ha diversos fets innegables tant a escala local com global, i que suposen un gran repte per a tots els pobles i municipis rurals», explica Morillo, que especifica que «el canvi climàtic ens està posant a prova perquè posem el fre, i mirem per què hem arribat al punt de no retorn, i ens adonem que ja no hi ha excuses per a no adaptar-nos-hi com individus i com a societat, i que no n’hi ha prou amb convertir en elèctric el que fins ara era de combustió».

Valorar un territori fràgil

Amb tot això, un altre dels propòsits de l’adhesió és també impulsar projectes de custòdia de la biodiversitat en finques forestals i espais fluvials de la zona, per tal de posar en valor un territori fràgil davant dels incendis forestals i amb un eix d’infraestructures «que parteix la comarca». «És en aquest context on prenen valor petits i grans projectes de custòdia forestal i fluvial», esmenta Joaquim Morillo, que detalla també que ja s’ha començat a treballar i col·laborar en projectes que promouen la gestió forestal adaptativa. «Estem buscant propietaris de finques que no les gestionin o ho facin parcialment, i que tinguin algun interès ecològic que en faci necessària la seva gestió», explica.

A més, el Consorci Salines Bassegoda planteja també contribuir en tots els àmbits possibles de la gestió forestal, com pot ser reduir el risc d’incendi, aprofitar la biomassa a les calderes dels municipis que el conformen o, fins i tot, disposar de més aigua a l’embassament o als aqüífers. «Aquestes experiències, per ara, només són viables en àrees reduïdes, d’entre 1 i 10 hectàrees, si les volem dur a la pràctica per nosaltres mateixos», diu Morillo. Afegeix: «A Maçanet de Cabrenys començarem una actuació que ens subvenciona la Diputació de Girona aquests pròxims dos anys, i, en concret, farem una rompuda d’una hectàrea de pins i hi tenim previst sembrar perquè hi pugui pasturar un ramat de vaques de la zona de les Salines».

En aquesta línia, el president assegura que amb projectes com aquest es contribuirà, en forma de prova pilot, a crear un paisatge en mosaic, i a contribuir, també, en projectes transfronterers o europeus per impulsar actuacions de gestió forestal de forma coordinada amb altres institucions i gestors.

Paral·lelament, formar part de la Xarxa per a la Conservació de la Natura permetrà idear un espai de debat per conèixer com aprofitar millor i d’una forma sostenible en el temps els recursos que ofereixen el camp i el bosc.

«Ens pot obrir portes»

La tasca del Consorci Salines Bassegoda és incessant. Per exemple, actualment s’estan revisant projectes executats en els darrers anys per recuperar i millorar la vegetació, i també la connectivitat de les rieres i passos de fauna a la riera d’en Guilla, al Ricardell, al Manol i a la riera de Sant Jaume. «Ara bé», apunta Murillo, «tenim el problema crònic de sempre, el finançament, però amb això també estem buscant vies alternatives a les que fins ara teníem, i formar part de la Xarxa per a la Conservació de la Natura ens obrirà més portes a trobar els recursos necessaris». Per això, asseguren que formar part d’aquesta entitat pot ser una oportunitat per reforçar la relació del Consorci amb les administracions públiques.

Una oportunitat

La Xarxa per a la Conservació de la Natura és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per promoure el medi ambient i la natura a través de la implicació social, sobretot gràcies a les 173 entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, com ara és el cas del Consorci de Salines Bassegoda. En aquest sentit, l’objectiu principal és tendir cap a una Catalunya justa socialment i ambientalment, i per això l’adhesió del Consorci pot ser una oportunitat. «Esperem que sorgeixin projectes de conservació i de custòdia viables i interessants», apunta Morillo.