El mes de maig passat, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar la licitació del projecte de videovigilància del municipi. El pla preveu la instal·lació de setanta-cinc càmeres fixes situades en espais interiors de les dependències municipals i en espais exteriors d’equipaments públics. També de zones de la via pública que es consideren problemàtiques, com per exemple rotondes o punts d’encreuament, entre altres.

Segons ha explicat el cap de la Policia Local, Youssef Garj, «la recepció d’ofertes de la licitació de la videovigilància es va tancar el 30 de juny i ara s’està fent un estudi, per part de l’àrea d’Informàtica de l’Ajuntament, per comprovar les memòries que han presentat les empreses abans de l’obertura dels sobres». La previsió municipal «és poder executar el projecte a principi del 2023, per a disposar d’aquest sistema que, a efectes tant de trànsit com de seguretat ciutadana, ens permetrà tenir unes eines més potents que ens facilitaran la feina». Aquest projecte s’ha portat a terme en coordinació amb el Departament d’Informàtica, d’Urbanisme i amb la Policia Local, que ha supervisat els punts d’ubicació de les càmeres. La Policia serà qui tindrà el control i recepció de les imatges enregistrades, ja que el centre de control estarà instal·lat a l’edifici del Centre de Serveis d’Empuriabrava. El programari de control de les càmeres, connectades per fibra òptica, permet guardar les gravacions durant setmanes, gestionar-les, i, en dotze de les càmeres instal·lades permetrà llegir matrícules de vehicles sospitosos d’haver estat utilitzats per a cometre un delicte o que estiguin en cerca i captura. En cas de detectar-se un d’aquests vehicles, el sistema llança un avís a la patrulla de servei de la Policia Local, perquè estigui alertada del seu pas pel municipi. Quatre anys La licitació aprovada la primavera passada preveu, a més de tota la instal·lació de la infraestructura, les càmeres, la connexió per fibra, els servidors, l’espai al núvol i la formació de les persones que hauran de fer el seguiment de les càmeres. L’adjudicació tindrà una durada de quatre anys, el primer inclou la despesa del material, posada en marxa i desplegament, i els altres tres anys només el manteniment. 346.000 euros El cost total del projecte de videovigilància és de 346.000 euros, un import elevat que ha obligat l’Ajuntament a publicar la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, amb un període d’exposició pública de trenta-cinc dies. Les empreses que s’han presentat al concurs ha hagut d’acreditar solvència econòmica i experiència en el sector. L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, sempre ha defensat aquest projecte argumentant que «cal aprofitar l’avenç de les tecnologies al servei dels ciutadans. La videovigilància també permet que els agents de la Policia Local puguin fer la seva feina amb més garanties i eines eficaces». Una de les principals problemàtiques que sempre ha tingut Castelló és la importància dels seus dos nuclis habitats i la varietat dels seus accessos d’entrada i de sortida, sobretot en l’època estival.