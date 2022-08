El cos de la Policia Local de Castelló d'Empúries ha incorporat tretze nous agents. Aquest matí de dimarts, l’alcalde Salvi Güell i l’Inspector en cap Youssef Gharj han donat la benvinguda als tretze nous agents que s’incorporen a la plantilla de la Policia Local, després de superar els processos selectius corresponents.

D’aquests tretze nous agents, la majoria dels quals van començar a treballar a principis d’estiu, quatre entren al cos com a interins de llarg termini, tres de manera temporal, com a reforç per a la temporada d’estiu, quatre més han guanyat la plaça en propietat com a funcionaris de carrera i, dos agents més, tenen prevista la seva incorporació definitiva a mitjans del mes de setembre. Aquests, ja van iniciar la seva tasca a la Policia Local i estan actualment finalitzant el Curs Bàsic de Policia a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Abans de l’estiu, pel que fa a promoció interna, ja s’havien ocupat quatre places vacants de caporal. Ara, aquestes tretze incorporacions representen un nou pas per assolir l’objectiu necessari de rejovenir i reforçar la plantilla de la Policia Local, i cobrir les necessitats del municipi. Properament es convocaran dues places de sergent i una borsa d’interins que es va aprovar el passat dilluns.

Aquests nous agents donaran cobertura a totes les vacants existents d’acord amb el que permet la legislació estatal amb relació a la taxa de reposició a les administracions públiques. Això permetrà incrementar els dispositius de seguretat ciutadana i de trànsit, començant així a implementar un model de policia de proximitat estratègica més efectiva als serveis bàsics i als serveis planificats amb més presència policial al municipi.