L’enjardinament impedeix la visibilitat als conductors en un vial entre Figueres i Vilafant

Figueres i Vilafant comparteixen el trist honor de tenir els seus nuclis habitats travessats per una carretera d’àmbit estatal, l’N-260, que fa dècades que està esperant unes variants que no acaben d’arribar mai. Tanmateix, malgrat que sobre el paper la línia divisòria dels dos termes municipals és molt clara, queda totalment difuminada quan anem sobre el terreny, a la zona urbanitzada que limita la capital empordanesa amb els barris de l’Arengada i el Camp dels Enginyers de Vilafant.

Un dels punts negres d’aquest veïnatge és el carril lateral que permet entrar en el tram del carrer Empordà de l’N-260, en sentit Figueres, des del barri vilafantenc o del supermercat Esclat.

Un cop els conductors se situen a punt d’entrar a la carretera, es troben que la visualització dels vehicles que van cap a Figueres és quasi nul·la a causa de la zona enjardinada que delimita els dos vials. En el cas dels turismes normals, l’única manera de veure a través del preceptiu retrovisor si ve algun cotxe amb preferència de pas és superar una mica la línia de parada obligatòria, la qual cosa ja suposa un perill per si mateix. El risc s’accentua si es tracta d’un altre conductor que circula per l’N-260 amb excés de velocitat.

Per acabar-ho d’adobar, els conductors que han d’estar atents a aquesta arriscada maniobra d’incorporació a l’N-260, es troben de cop amb un pas de vianants. Això és el que li va passar fa pocs dies a Josep Romans, un experimentat conductor que va patir una topada per encalçament amb un altre vehicle. Per sort, el sinistre va acabar amb un comunicat amistós d’accident. Els veïns de la zona expliquen que «de topades n’hi ha sovint en aquest punt, per sort han estat lleus, fins ara. A finals de juliol, n’hi va haver dues de consecutives en un mateix dia».

Per aquest vial, surten molts dels clients del supermercat Esclat i de la seva benzinera, ja que és més ràpid per entrar a l’N-260 i s’eviten fer-ho per la part de l’avinguda Montserrat Vayreda. En aquest punt, la Guàrdia Urbana ja va haver de posar pilones per evitar incorporacions incorrectes de vehicles cap a la rotonda del carrer Ter.