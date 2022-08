Roses tornarà a disposar d’un Punt Lila i Multicolor destinat a informar, prevenir i abordar actituds masclistes i agressions sexistes i LGTBIfòbiques durant el programa d’activitats de la Festa Major. Oferirà servei del 10 al 15 d’agost i estarà situat al recinte firal i de concerts de barraques, a l’antic Càmping Bahia.

Després de la bona valoració experiències prèvies dutes a terme en edicions anteriors de la Festa Major i del Carnaval de Roses, els departaments de Festes i d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament, tornen a col·laborar conjuntament en aquest projecte de sensibilització i atenció personalitzada.

El Punt Lila i Multicolor ha quedat instal·lat aquest matí al recinte firal del Càmping Bahia. D’aquesta manera es garanteix la proximitat del punt d’atenció a dues de les activitats que més públic atreuen durant la Festa Major, com són les fires i atraccions i els concerts de Barraques. Coincidint amb els concerts, el servei obrirà de 23 a 3.30 h els dies 10 i 11, mentre que els dies 12, 13 i 14 d’agost obrirà de 23 a 5.30 h.

El punt estarà atès en tot moment per un equip de professionals de la psicologia especialitzat en violència masclista i intervenció en crisi. En cas de veure o patir una agressió, cal dirigir-se al punt o bé trucar als telèfons d’emergències 112 o 900 900 120. Per donar a conèixer els serveis, es distribuiran cartells informatius per totes les barraques i espais del recinte, i també es col·locarà un altre amb els punts bàsics per fer de Roses una població lliure de sexisme.

Les carpes, logo i cartells d’aquesta campanya han estat redissenyats per oferir una ràpida identificació. Amb aquesta campanya, l’Ajuntament de Roses amplia l’activitat dels punts lila i multicolor permanents instal·lats recentment al CAR Jove, a la Piscina Munipal i a la Policia Local, fent especial èmfasi i apropant el servei als espais d’oci nocturn.

Esther Bonaterra, regidora d’Acció Social i Igualtat remarca que "amb els punts liles volem treballar entorn a quatre objectius clau: fomentar la igualtat i la no discriminació, lluitar contra la violència masclista, oferir informació i atenció en violència masclista i fer possible gaudir de la Festa Major amb llibertat i seguretat. L’espai pretén informar i abordar qualsevol situació d’agressió sexual o LGTBIfòbica o violència masclista que es pugui generar en aquest context d’oci, establint la coordinació, en cas necessari, amb la resta d’operadors i serveis d’emergència".

El Punt lila i multicolor ha estat presentat aquest matí per l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, la regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra Moltó, i el regidor de Festes, Èric Ibáñez Martín.