Torna el correfocs a Castelló d'Empúries per les festes de Sant Llorenç

Castelló d'Empúries celebra les festes de Sant Llorenç fins al vinent dimecres 10 d'agost, i aquesta nit de dissabte a diumenge no hi ha pogut faltar el correfoc, que no s'havia pogut fer els dos passats anys a causa de la pandèmia.

Tornaven, doncs, els Senyors del Foc a posar en marxa un dels seus espectacles, en aquest cas, l'anomenat "Piròlisi", que comptava amb una sorpresa ja només començar. A la plaça de les Monges, la companyia sorprenia el públic amb unes cascades d'espurnes que baixaven per les façanes de la Biblioteca i el Convent de Santa Clara per donar el tret de sortida al correfoc. L'estructura, com és de costum amb la companyia, es dividia en tres parts, la tabalada, amb la banda de percussió, el correfoc pels carrers i places del poble, i l'espectacle final, a l'aparcament de l'Institut de Castelló d'Empúries. Per tancar l'acte, Doctor Prats i Masovera Barbuda esperaven els assistents amb el concert jove a la Pista Poliesportiva a l'exterior de la Sala Polivalent. Una de les imatges de la nit, els Diables d'Onyar, la colla convidada, i els diables castellonins que ballaven sota la pluja d'espurnes provinents d'unes tirolines que creuaven la plaça de la Llotja en un mar de llum i foc. Però el correfoc no ha estat la fi de festa, ja que encara molts concerts i moltes activitats a fer a Castelló d'Empúries abans del piromusical de la nit de dimecres, que sí que posarà el punt final a la festa major de Sant Llorenç.