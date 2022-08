Kim Gasparin, una feina per «tancar» ferides dels càncers de mama

En Kim Gasparín, que treballa sota el nom d’Hermanos de Sangre y Tinta, té l’estudi a Pau. El seu estil és variat i personal, es dedica professionalment al tatuatge comercial i estètic, però des de fa set anys treballa fent tatuatge oncològic a dones que han patit càncer de mama. Ho fa de franc «perquè no em vull lucrar d’una malaltia» ens explicava. La motivació d’en Kim per fer aquesta feina és de tot cor, havia acompanyat a malalts de càncer fa uns anys. «Fer aquests tatuatges és la manera que he trobat d’ajudar les dones que han passat per una situació tan complicada com aquesta, però necessito patrocinadors o apadrinaments que em puguin pagar el material per poder fer la feina gratuïtament» ens explica en Kim, que des que va començar a fer aquesta feina ja ha tatuat a més de 150 dones.