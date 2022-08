L’enginyer tècnic industrial Josep Maria Canet i Brossa és regidor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries des de 2015 en representació del grup municipal d’ERC. En l’actual mandat, és el responsable de les àrees d’Urbanisme, Planificació, Activitats i Castelló 2000.

Josep Maria Canet dirigeix algunes de les àrees de gestió municipal que més tenen a veure amb l’espai públic. Repassem amb ell projectes que estan damunt la taula del consistori.

La comissió d’Urbanisme de Girona va donar el passat abril el vistiplau a una modificació del planejament municipal que permetrà la construcció de l’edifici polivalent a la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava. Com es troba el projecte?

Des de l’Ajuntament vam fer l’aprovació inicial que tocava. Un cop hàgim superat el procés d’exposició pública, haurem de licitar les obres de la primera fase, que consistirà a urbanitzar la plaça i aixecar l’estructura de l’edifici. Volem que sigui una plaça pública coberta, una mica com la plaça Catalunya de Figueres. Que es pugui tancar quan convingui. També farem nova la plaça. Serà un equipament molt funcional. Ens agradaria poder estrenar-lo cap a l’estiu de l’any vinent.

Aquests darrers mesos han fet obres importants a la urbanització Castelló Nou.

Sí, s’han portat a terme per part de l’empresa Castelló 2000. Estem treballant per resoldre problemes de recollides d’aigües pluvials i millorar les xarxes de serveis. Ara a l’estiu les hem aturat per a evitar molèsties en plena temporada turística.

L’obra que ja han acabat és la de l’enllumenat del Camí Natural de la Muga fins a la desembocadura. No ha estat fàcil, veritat?

El resultat final és excel·lent, els usuaris estan molt contents. Temps enrere vam il·luminar el passeig de les Oques i en els Pressupostos participatius va sorgir la proposta d’allargar la il·luminació fins a la desembocadura de la Muga. Com que està al costat del parc natural dels Aiguamolls, calia que les balises fossin molt respectuoses amb l’entorn i, al mateix temps, molt resistents per evitar el vandalisme. No vam trobar el que buscàvem i, finalment, les ha acabat dissenyant l’equip de Castelló 2000 i les ha fet una empresa externa. Un gran treball.

Aquests darrers mesos s’ha parlat molt de la necessitat de reparar i ampliar l’altura dels ponts d’Empuriabrava. Quan es farà la primera actuació?

La primera de totes serà la del pont de Falconera, al carrer Migjorn. La pujada de preus dels darrers mesos va fer que la licitació de l’obra quedés deserta, la qual cosa ens permet executar-la mitjançant un procediment negociat. Partim d’un pressupost d’uns 280.000 euros. Preveiem reparar-lo i poder pujar-lo com a mínim mig metre. En total n’hi ha cinc que necessiten millores. L’obra més important d’aquí a un temps serà la del pont de l’avinguda de la República, a tocar el Poblat Típic. Serà una obra molt complexa i costosa.

També tenen en cartera renovar el carrer Pau Casals, davant de la zona esportiva i de l’escola Ruiz Amado. Què volen fer?

Una rentada de cara de tot aquest tram, molt transitat, tant per vehicles com per persones. Volem que sigui un carrer més amable per a la gent, més endreçat. Actuarem a les voreres i en el ferm, una mica com vam fer amb el carrer santa Clara però amb algunes variants. En aquesta zona estem resolent tot el tema del bombament de l’aigua, esperem tenir-ho acabat abans de començar el curs.

Han trobat ubicació definitiva per al circuit de Pump truck?

Sí, finalment ja la tenim. El construirem al costat del camp de futbol d’Empuriabrava. Farem visites a diversos circuits d’altres municipis per acabar de decidir com serà el nostre. La idea inicial és fer-lo de formigó, els de terra es deterioren molt aviat.