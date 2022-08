El Club Nàutic de Llançà ha acollit, aquest dissabte 6 d'agost, la primera jornada científica de pesca recreativa sota la coordinació de l'Associació Catalana per a una Pesca Responsable (ACPR) i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Vint-i-tres vaixells i a la vora d'una setantena de pescadors esportius han participat en aquesta proposta amb l'objectiu de promocionar la pesca recreativa en l'àmbit local a Catalunya i fomentar la pesca des d'embarcació d'una manera sostenible i responsable. A això cal sumar-hi la preservació de les espècies vulnerables i col·laborar en la seva investigació.

La jornada s'ha iniciat a les set del matí, amb els participants reunits amb els organitzadors a l'edifici social del club on s'ha servit un esmorzar i l'organització ha explicat als participants la finalitat d'aquest tipus de jornada que s'estan duent a terme al llarg de tota la costa catalana.

A les vuit, una hora més tard, les embarcacions s'han fet a mar i han compartit les diferents captures a través d'un grup de whatsapp habilitat en conjunt amb els investigadors encarregats del seguiment de les jornades.

Cap a la una del migdia, les embarcacions han retornat a port i els participants s'han reunit amb l'organització, que els ha rebut amb un aperitiu, un sorteig amb productes oferts per Nàutica Juanola, Semprecalma Nàutica i Pesca, i Casa de Pesca Eduard. A més, Exclusives Estètica Girona ha ofert un lot de regals per embarcació, per acabar de concloure la jornada científica de pesca recreativa.