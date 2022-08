Torroella de Fluvià té una subvenció per ampliar l’ajuntament

La casa de la vila de Torroella de Fluvià s’ha quedat petita i ara l’Ajuntament ha pogut aprovar-ne la reforma i l’ampliació, que permetrà poder disposar dels espais necessaris per a un millor servei. Així ho explica l’alcalde, Pere Moradell, i també diu que, tot i que la subvenció per fer front a aquesta execució correspon al Pla únic d’obres i serveis del 2024 faran el possible per avançar l’actuació un any. Aquest juliol, el ple municipal ha aprovat de forma inicial la primera fase del projecte, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, amb un pressupost d’execució per contracte de 200.366,02 euros.

La idea és fer l’ampliació per la part posterior de l’edifici consistorial, segons ha informat l’alcalde. De fet, la casa de la vila és una icona arquitectònica del municipi de Torroella de Fluvià, que data de l’any 1929. Quant a la previsió a l’hora de redistribuir els espais un cop s’hagi fet l’ampliació, el principal, tal com ha explicat Pere Moradell, és poder crear més despatxos. «Ara mateix, compartim despatx jo mateix, l’arquitecte i l’enginyer. I el que ens agradaria és tenir un despatx propi per a l’alcaldia i un altre per a l’arquitecte i l’enginyer. A més, per exemple, actualment l’arxiu municipal el tenim repartit per diferents espais i amb l’ampliació podrem habilitar un espai per unificar-lo», ha assenyalat Pere Moradell. Una altra de les actuacions previstes en el projecte de reforma i ampliació de l’ajuntament té a veure amb la supressió de barreres arquitectòniques. En aquest sentit, s’ha previst construir una rampa per a l’accés de les persones amb mobilitat reduïda i instal·lar un ascensor.