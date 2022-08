«Hem d’aconseguir un trànsit més fluid i amb menys sinistres, la gent ha de córrer menys amb els vehicles i respectar la velocitat indicada a cada lloc». Qui així es defineix és l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, tot just a punt per veure la posada en marxa d’un radar mòbil que la Policia Local del municipi va activar, aquest passat divendres, amb una primera actuació al carrer Migjorn d’Empuriabrava, el vial que enllaça el punt neuràlgic de la marina amb la zona de la Rubina.

El radar mòbil s’ha posat en marxa amb l’objectiu de reduir les infraccions de velocitat que es produeixen al municipi i que han generat nombrosos accidents de trànsit aquests darrers mesos. L’ús de l’aparell forma part d’una aquesta campanya de control de velocitat amb la qual es pretén conscienciar als conductors per tal que respectin la velocitat a la qual es pot circular per les vies urbanes del terme municipal. Aquest dispositiu que es posa en funcionament, se suma a altres mesures ja existents com els reductors de velocitat o els panells lluminosos que informen els conductors de quina és la seva velocitat i de quan superen els límits. Aquests, estan situats al carrer Santa Clara de Castelló i a l’avinguda República Catalana i a l’avinguda Marinada d’Empuriabrava.

Menys velocitat

La incorporació d’aquest radar mòbil plenament homologat i utilitzat per agents de la Policia Local preparats per al seu ús, reforçarà la vigilància en alguns punts problemàtics del municipi, on s’ha detectat que sovint es cometen infraccions i sancionarà aquells vehicles que superin els límits de velocitat. Tal com ha explicat l’alcalde Salvi Güell, «els carrers d’Empuriabrava són amples i llargs i la gent tendeix a córrer» i ha avançat que «aquesta és una nova mesura que es posa en marxa, però a més estem treballant en la licitació d’un radar fix que també ajudarà al control de la velocitat». La ubicació d’aquest aparell es donarà a conèixer pròximament.

Youssef Garj, cap de la Policia Local del Castelló d’Empúries, ha avançat que «s’inicien aquests dispositius de control de forma més aleatòria ara a l’estiu, però a partir de setembre, que es comença a estabilitzar més la població, es farà amb una periodicitat ja establerta i en les vies que suposin major problemàtica». El responsable del cos policial també ha informat que aquest dispositiu de control «es complementarà amb altres mesures de seguretat tant viària com de seguretat ciutadana» per intentar reduir les infraccions de velocitat.