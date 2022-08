Davant la situació d'alerta per sequera que hi ha a la comarca, per les altes temperatures i la manca de precipitacions, l'Ajuntament del Port de la Selva ha volgut avançar-se a un possible Decret per sequera - que comportaria restriccions més estrictes, amb prohibicions i sancions en cas d'incompliment de les mesures - i ha instat al veïnat del poble a una sèrie de mesures que, tal com indica en el ban signat per l'alcalde, Josep Maria Cervera, "hauríem de consolidar com a hàbits".

A més de les mesures que es demana a la població, l'Ajuntament comunica les que aplicarà com a institució. Durant la Festa Major, se substituirà el tobogan d'aigua per inflables, s'utilitzarà aigua regenerada o d'altres indrets per a la neteja d'espais públics i es tancaran les dutxes de la platja. Entre les mesures proposades, es demana evitar el reg intensiu de jardins o reomplir piscines amb la xarxa d'aigua.