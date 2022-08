Sis lladres habituals han comès el 50% dels delictes contra el patrimoni a Figueres

A Figueres, hi ha sis delinqüents habituals, perfectament identificats per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, als quals se’ls atribueix el 50% dels delictes contra la propietat que s’han comès a la ciutat els últims mesos. Segons va posar de manifest en l’últim ple municipal el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, com a responsable de l’àrea de Seguretat, aquestes sis persones són multireincidents i, per tant, han estat detingudes en nombroses ocasions en relació amb robatoris de béns privats. «Fins ara, la llei d’enjudiciament criminal no permetia que aquestes persones fossin internades a la presó, però la modificació legislativa, que aviat entrarà en vigor, ha de possibilitar que, la pròxima vegada que siguin detingudes, ingressin en un centre penitenciari», va dir Pere Casellas.

Entre altres xifres, que s’han fet públiques recentment amb motiu de la celebració d’una junta local de seguretat a Figueres, el vicealcalde va fer menció a les corresponents a les ocupacions il·legals d’habitatges i, segons va afirmar, des del 2019 fins ara el nombre ha estat decreixent: «El pic el vam tenir el 2019, amb 64 ocupacions il·legals amb intervenció de la Guàrdia Urbana; el 2020, 50; el 2021, 24, i des de principi d’any són 17».

Debat polític

En l’últim ple ordinari, es va generar un debat polític entorn de la seguretat ciutadana a la ciutat, que es va allargar més d’una hora. Jordi Masquef, el portaveu de Junts, va retreure, precisament, a l’equip de govern que s’hagués «exclòs» l’oposició d’assistir a la darrera junta local de seguretat, en la qual sí que va estar present el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. «Ja li vaig comunicar per carta –va dir Jordi Masquef, dirigint-se a l’alcaldessa, Agnès Lladó– que consideràvem molt greu aquest fet, sobretot perquè la seguretat és un tema que ens ocupa i que ens preocupa a Figueres».

L’alcaldessa va manifestar que no podia compartir amb Jordi Masquef que se’ls hagués exclòs de la reunió i ho va argumentar amb aquestes paraules: «La junta local de seguretat s’ha fet seguint de manera escrupolosa allò que ens marca la llei i l’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. En la junta de portaveus, els hem explicat tots els temes que es van tractar en la junta de seguretat». Alhora, ella mateixa, va llançar un missatge contundent en referir-se al treball que fa l’Ajuntament de Figueres en matèria de seguretat. «Si una cosa ha fet aquest govern, des del minut 1, ha estat treballar per la seguretat a la nostra ciutat. Com ho hem fet? Incrementant el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana; cobrint aquelles places de plantilla que, per motius de jubilació, no s’havien cobert; incrementant els pressupostos de seguretat l’any 2020, 2021 i 2022; fent totes aquelles accions que poden ser d’utilitat per a la ciutat, com els agents de convivència; treballant per disposar d’inversió per a enllumenat públic, una actuació que no es feia des de l’any 2001. Durant aquests tres anys hem invertit 1.150.000 euros en llum perquè generar llum també és treballar en seguretat», va exposar Agnès Lladó.

Una festa il·legal

El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, va obrir un altre meló relacionat amb la seguretat ciutadana i l’ordre públic, «les festes il·legals al barri del Culubret». I va traslladar al ple la queixa de veïns i veïnes d’aquest barri que, fa uns dies, «van haver de suportar que un grup de gent tallés carrers per fer barbacoes, posés la música ben alta i alterés el descans dels veïns des de les 8 del vespre fins a les 7 del matí de l’endemà». «Ara, a més de patir talls de llum, els veïns d’aquest barri també han de patir les festes il·legals. No es pot fer res per evitar aquests comportaments intolerables?», va preguntar Héctor Amelló.

Pere Casellas va respondre-li que la Guàrdia Urbana ha multat els promotors de la festa il·legal, en aplicació de l’ordenança de civisme i de convivència i que s’han posat els fets en coneixement dels Mossos d’Esquadra. «Si torna a haver-hi aglomeracions d’aquest tipus, es mirarà si poden intervenir els ARRO o la BRIMO», va concloure el vicealcalde.