El proper diumenge 7 d’agost, coincidint amb el concert d’Eufòria del Festival Sons del Món que tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, l’Ajuntament habilitarà un aparcament darrere de les muralles, a l’espai comprés entre la ronda Miquel Oliva i Prat i el rec Fondo (on té lloc el mercat de roba), que es mantindrà fins al proper 28 d’agost. Amb aquesta mesura el consistori preveu donar una millor resposta a la gran afluència de públic d’enguany, així com als actes previstos per a la festa major i resta d’estiu.

L’aparcament comptarà amb una capacitat per a unes 200 places de vehicles i s’habilitarà diumenge 7, després de la realització del mercat setmanal. Es mantindrà obert al públic tots els dies fins al 28 d’agost, amb excepció de diumenges al matí, per possibilitar la realització del mercat.