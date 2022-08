Arriba una nova onada de calor amb màximes de gairebé 39 graus a l’Alt Empordà

El mes d’agost ha arrencat amb una nova onada de calor que ja s’està deixant notar a les comarques gironines. La localitat altempordanesa de Cabanes va registrar ahir la temperatura màxima més alta de Catalunya, tot arribant als 38,9 graus, mentre que altres estacions meteorològiques properes, com la del pantà de Darnius-Boadella (38,1 graus) o Espolla (38), van registrar temperatures pràcticament igual d’elevades. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté la província de Girona en alerta groga per risc de calor, ja que es preveuen valors d’entre 35 i 39 graus.

Una bombolla d’aire calent present al Sàhara és la causant que els termòmetres es tornin a disparar aquesta setmana, amb la previsió que el «pic» de la calor arribi entre avui i dijous. Després d’un juliol que ha deixat unes màximes de rècord, l’onada de calor d’aquesta setmana -la tercera de l’estiu, després de les de juny i juliol- farà que els valors puguin situar-se entre quatre i cinc graus per sobre la mitjana de l’època.

Tot i que les màximes d’ahir es van disparar, sobretot, a l’Alt Empordà, la resta de les comarques gironines no en van salvar tampoc de la calor. A Vilobí d’Onyar, per exemple, els termòmetres van arribar a marcar 37,6 graus, mentre que a Banyoles la màxima es va situar en 37,2 i a Girona es va arribar fins als 37 graus. De fet, les màximes a tota la província es van situar al voltant dels 35 graus. La temperatura és que aquesta calor persisteixi, com a mínim, dos o tres dies més.

Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va fer balanç ahir del mes de juliol, que ha estat un dels tres més càlids que s’han mesurat mai a Catalunya. Entre els dies 11 i 25 de juliol es va produir una de les onades de calor més persistents mesurades a Catalunya, amb més de dues setmanes de calor superior a la normal en plena canícula. La calor va ser especialment intensa al nord del país -sobretot al Pirineu i el Prepirineu-, en alguns casos sense precedents.

Calor de rècord

Al conjunt de Catalunya, aquest mes de juliol s’ha situat entre els tres més càlids mesurats mai a Catalunya, juntament amb el de 2015 i el de 2006. Però ha estat especialment calorós, sobretot, a les comarques del nord, on s’ha situat com el més càlid (no només el juliol) de la història, superant fins i tot l’agost de 2003. En zones com el nord de l’Alt Empordà, l’alta Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, les temperatures es van situar quatre graus per sobre la mitjana. A Cabanes, on el registre de temperatures abarca els últims 72 anys (és a dir, des de 1950), ha estat el mes de juliol més càlid de la sèrie, amb una mitjana de 26,7 graus.