Una dotzena d’embarcacions amb les seves respectives tripulacions i acompanyants, van participar dissabte en una jornada de neteja del fons marí organitzada pel Club Nàutic de Llançà. Una reunió prèvia amb els patrons, davant de l’edifici de l’entitat, va servir per a definir els objectius de l’activitat que van ser extreure brossa de davant de la platja de Canyelles.

Aquesta jornada havia de ser com totes les altres que s’havien fet fins ara, però tenia un component especial que la feia diferent, tal com explica el gerent Carles Ferràndez: «La preocupació del nostre club pel medi ambient, per aquest mar que és la nostra raó de ser, ve de lluny. Vam començar a fer neteges com aquest el 1997, ara fa vint-i-cinc anys».

L’expedició va sortir de port a quars d’onze del matí amb un lleuger vent de tramuntana que va anar minvant a mesura que s’aixecava el dia. Les embarcacions van fondejar fora de la línia de boies que delimita la zona de bany de Canyelles. Un grup de voluntaris van portar a terme la neteja submarina, recollint menys escombraries de les esperades. «La veritat és que ens ha sorprès trobar el fons tan net. Altres vegades havíem recollit moltes més coses», explica el vicepresident Lluís Desoi Guitart, soci del Club Nàutic de Llançà des de fa vint-i-vuit anys.

«Any enrere havíem trobat bicicletes, rentadores, rodes... ara apareixen plàstics i llaunes. La gent sembla que té més cura del medi ambient», relata Desoi abans d’afegir que «és amb activitat com aquesta que val la pena formar part d’un club com el de Llançà, perquè hi ha molta harmonia i objectius comuns. Aquesta és una entitat de socis que estimen la navegació i la vida social, a diferència d’altres clubs que estan en mans de concessionàries que fan dels ports uns simples aparcaments de barques».

De la mateixa opinió és el vicepresident Ernest Plana, actual president de la patronal Foeg: «Les entitats han de tenir sentit i objectius, i el Club Nàutic de Llançà en té, com ho demostra la llarga trajectòria d’aquesta jornada anual de neteja. Procurem ser un Club responsable amb un port esportiu que compleix totes les normatives ambientals. Per exemple, vam instal·lar moltes papereres per quan els navegants tornessin a port, i el resultat es fa notar perquè tothom recull els residus i els aboca on toca».

Una embarcació amb un equip de marineria del Club va ser l’encarregada d’anar aplegant els objectes extrets del fons de mar pels voluntaris, entre els quals va destacar un mort de fondeig i altres residus menors. L’acció es va acabar amb una sardinada cuinada per la Colla del Ranxo i en la qual van prendre part els participants de la jornada amb els seus familiars i acompanyants.

Sessió ambiental

Aquest dissabte és previst que el Club Nàutic de Llançà celebri una jornada de pesca marítima recreativa amb finalitats científiques sota la coordinació de l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable (ACPR) i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta activitat no és un concurs, i té com a objecte promocionar la pesca recreativa en l’àmbit local per fomentar l’activitat des d’embarcació d’una manera sostenible i responsable, a més de preservar les espècies vulnerables i col·laborar en la seva investigació. «Amb aquesta activitat ajudem la Universitat de Barcelona a fer un estudi sobre la distribució de la fauna piscícola d’aquesta zona», explica el tresorer del Club Santiago Pasqui, qui constata «que hi ha hagut una regressió important en les captures aquests darrers anys».