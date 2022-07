La consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina, i la candidata de Junts per Castelló-Empuriabrava, Dolors Barceló, van participar dijous al vespre en un col·loqui que sota el títol “Del municipalisme a Europa. Més Catalunya al món”, va reivindicar el paper dels ens locals en la projecció del país. L’acte va reunir una vuitantena de persones a la sala d’actes del Convent de Santa Clara.

Barceló creu que “cal buscar vies de col·laboració entre el municipi i la conselleria”. També va remarcar que els municipis “necessiten sentir-se acompanyats en àmbits de gestió on les administracions més grans ofereixen serveis però les més petites requereixen de suport”.

Per la seva banda, la consellera Alsina va explicar “l’aposta que es fa des del Departament per una acció exterior de país al servei de totes les institucions i de tots els actors de Catalunya”. “Estem a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a internacionalitzar-se”, va afegir.

Alsina va destacar el creixement de delegacions del Govern a l’exterior, que aquest any passen de 44 a 63 països, i va exposar l’aposta pel projecte “Catalunya, un país de dades” per poder obrir, compartir, territorialitzar, fer digeribles i útils les dades.

La consellera va defensar la importància de donar compliment al programa electoral amb el qual es va presentar Junts a les eleccions al Parlament. “Hem d’estar al servei dels catalans i catalanes, i ser una garantia de lideratge del procés per esdevenir un estat independent”, va afegir.