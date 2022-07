Fa uns dies, van arribar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà onze pollets de trenca (Lanius minor) nascuts en captivitat al centre de Vallcalent de Lleida, per intentar, mitjançant la tècnica del hacking, que tornin a criar a l’Empordà. És el tercer any que es tira endavant aquest projecte a Catalunya. Els polls, que van arribar en molt bon estat de salut i amb trenta-un dies, es van aclimatar en una zona del parc natural per ser alliberats al cap d’uns dies.

La trenca és un ocell d’uns 20 centímetres, de la família dels lànids, que fins a l’any 2002 criava als prats amb bosquines de la part septentrional del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta espècie va als seus territoris d’hivernada a l’Àfrica tot seguint una migració per França, Itàlia, Grècia, Turquia i Orient Mitjà. El hacking és una tècnica que consisteix a dur pollets sense els adults a un estat d’autosuficiència i autonomia.