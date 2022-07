L’associació de Poblenou de Figueres es reactiva per la «creixent inseguretat al barri»

L’Associació de Veïns del Poblenou de Figueres s’ha tornat a reactivar amb una nova junta arran de la preocupació que han generat entre el veïnatge els episodis d’inseguretat i delinqüència viscuts recentment. «El mes passat hi va haver robatoris durant quatre nits seguides en cotxes a diferents zones del barri. D’això no fa ni un mes, i a causa dels incidents i de la inseguretat ciutadana que vam patir en aquell moment vam decidir reactivar-nos» explica la nova presidenta, Carme Casellas.

Amb el suport de la Federació d’Associacions de barris de Figueres, l’entitat s’han fixat el propòsit clar de «lluitar per un Poblenou més segur, més net i del qual ens sentim orgullosos». Després d’aquests episodis concrets «tenim la sensació que persisteix la inseguretat. No hi ha prou agents de la Guàrdia Urbana a la ciutat per fer rondes de seguretat i hi ha molta deixadesa al nostre barri». Al Poblenou, hi ha una gran diversitat social i en els darrers temps ja s’havien promogut campanyes per fomentar el civisme i el bon veïnatge entre tots. Tot i això, a la manca d’una associació veïnal formal, durant els darrers dos anys de pandèmia, s’han afegit els efectes de la crisi econòmica, com el deteriorament d’habitatges que no han estat rehabilitats com caldria i projectes que no han tirat endavant com l’edifici del final del carrer Ponent, escenari d’espolis, incendis i bretolades reiterades.

És un dels objectius de la nova junta, molt plural i amb paritat d’homes i dones, fer un pas endavant per revertir la situació: «Sobretot per millorar la cohesió del barri, lluitar per tenir millors serveis i per frenar la delinqüència» reitera. «Tenim ganes que ens coneguem cada dia millor i ajudar-nos a créixer per gaudir d’un barri alegre i unit». És el lema de l’entitat que reneix amb ganes de crear oportunitats noves al barri: «Volem que hi hagi més serveis, frenar l’ocupació, ja que tenim edificis ocupats, millorar la seguretat i la netedat al nostre entorn. Són coses primordials per les persones que vivim aquí». Una altra de les peticions és tenir una presència més gran a la ciutat: «Ens agradaria que l’Ajuntament ens tingui més en compte». Per això volen tenir una reunió amb l’alcaldessa Agnès Lladó «per presentar-nos i poder parlar de les nostres inquietuds i necessitats».

Una de les primeres accions que engegarà l’associació és una enquesta veïnal perquè la gent pugui expressar quines necessitats té «per poder ajudar-nos entre tots i que hi hagi més harmonia, unint esforços». En aquest sentit, ja han obert un grup de WhatsApp «que serveix tant per poder denunciar qualsevol incident que presenciem com per ajudar-nos en tot el possible, per exemple, si s’ha perdut el gat d’un veí o veïna» assenyala.

Ganes i il·lusió pel nou projecte

Els nous membres de l’associació asseguren que «ens ho hem agafat amb moltes ganes i amb il·lusió perquè ens estimem Figueres; quan arribem a casa tothom vol sentir-se tranquil, no patir a veure què passarà aquella nit o perquè no estigui net el barri». Volen que hi hagi zones de joc i infraestructures en bon estat. «Per exemple, tenim una pista de bàsquet a la qual tothom podria accedir i està en males condicions. Som un barri on vivim i dormim moltes persones i intentem que se’ns tingui en compte» conclou Casellas.