"Incorporem natura, història i tradició per oferir més al visitant"

Montse Mindan, alcaldessa de Roses durant vuit anys, viu el seu darrer estiu dins el món de la política municipal, com a regidora de Turisme a l’Ajuntament. Està completament implicada a aconseguir que el municipi es converteixi a l’estiu i fora de temporada en un destí turístic de referència.

Des de l’Oficina de Turisme de Roses es fa una tasca destacada per oferir al visitant una informació continuada dels atractius que ofereix la destinació de Roses, així com de les novetats, serveis i activitats de què poden gaudir al llarg de l’any. Ofereix un ampli ventall d’activitats per a tots els públics, i molt especialment per al familiar. Segons xifres de l’Oficina de Turisme, pel nombre de visitants que es registren, "estem amb dades molt similars a les del 2019".

Aquest estiu hi ha una alta ocupació i incertesa per veure què passarà de cara al setembre.

Des que hem viscut una pandèmia soc molt conscient que les coses canvien d’un dia per un altre. Estem vivint una bona temporada, però ara mateix cal tenir prudència amb les dades econòmiques que tenim i com la inflació pot repercutir. La gent sortirà, té ganes de sortir de vacances, això és segur i ho sabem tots, però que després la despesa pugui ser la que tenia prevista, pot ser que no.

Com a la majoria de pobles de la Costa Brava, Roses té a l’estiu una alta ocupació similar o superior abans de la pandèmia.

Sembla que les dades d’ocupació de les previsions són bones, són altes. Aquí a l’Oficina de Turisme, que sempre porten un històric de visites veiem que estem a dades del 2019. El que sí que ha canviat des de llavors és que la gent ve molt activa, no només ens demana si hi ha cales o hi ha platges, sinó que la gent té curiositat per conèixer no només el destí al qual va, sinó per saber que hi ha als voltants i també ens demanen molt quines activitats poden fer. Tot el producte que tenim actiu és sobretot el que ens demanen ara.

Roses promou moltes activitats per mantenir el turisme tot l’any, estan funcionant?

Intentem desestacionalitzar. Aquesta famosa paraula ja fa molt que ens l’anem repetint reiteradament i hi ha diferents àrees de l’ajuntament com promoció econòmica que també treballa molt aquest aspecte. Altres sectors com l’esportiu, o el cultural, per exemple, estan intentant també fer activitats els mesos de maig i juny i després el setembre, octubre i novembre, aprofitant aquest canvi climàtic que ens està allargant el bon temps fins i tot de cara a Nadal i aprofitant aquests caps de setmana que són llargs o que són ponts per oferir alguna cosa més al visitant i que pugui pensar que Roses és un bon destí.

Oferim una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics, i molt especialment per al familiar. Cada cop més treballem el fet de ser un destí de tardor i de primavera.

Roses té suficients places hoteleres?

Les places hoteleres, a Roses, estan entre 12.000 i hi ha unes 2.000 i escaig més de càmping. També tenim molt habitatge turístic. El mes d’agost arribem a una quantitat punta de visitants que ha fet que algun any el municipi hagi estat col·lapsat. A mi la paraula que m’agrada dir sempre és l’equilibri, és important a la vida i a tots els aspectes que nosaltres fem. És més interessant que la gent vingui durant una llarga temporada i molts mesos l’any que no oferir milers de places hoteleres pel mes d’agost i després que no podem donar un bon servei des del sector públic, ni els bars, ni restaurants puguin tampoc donar un bon servei ni tinguem capacitat perquè quan vingui un client pensi que ha pogut passejar tranquil·lament, que ha pogut fer una activitat o que se senti ben atès.

El fet que hi ha molt lloguer turístic dificulta trobar-ne tot l’any.

Tots els municipis de costa tenen aquest problema d’habitatge, no només Roses, sinó tots els que són turístics. Des del departament d’urbanisme s’ha creat l’Oficina d’Habitatge que intentarà treballar des de diferents aspectes: es poden oferir diferents oportunitats, subvencions o ajudes a la gent per activar el mercat de lloguer de tot l’any. També estem treballant en la possibilitat de fer una promoció d’habitatge de lloguer amable pensada per a parelles de gent jove que es volen emancipar i tenen molt difícil trobar un habitatge de lloguer.

Projectes com el del Bulli o el de la zona d’oci a l’antiga depuradora impulsen el municipi.

Qualsevol projecte que sigui singular i que ens faci destacar per sobre d’altres destinacions turístiques suma i és important que Roses sigui sempre emetent en tot allò que sigui innovador, però no hem d’oblidar mai que nosaltres tenim una base de producte important i que és difícil de vegades mantenir. Per això quan de vegades no es menysprea però es menysté una mica que ja no podem estar depenent del model de sol i de platja, jo dic que s’ha d’anar amb cura perquè les platges són importants. I tant que hi ha persones que ve gent que vol estar tranquil·la, que vol banyar-se, volen tenir l’aigua neta, una sorra neta, uns serveis adequats i tot això sempre costa diners, feina i seguiment. Les platges de Roses, el seu manteniment comporten un cost aproximat d’un milió dos-cents mil euros l’any només amb la neteja, salvament i socorrisme. Estem parlant d’una despesa extraordinària i important i l’hem de mantenir perquè per nosaltres les cales i les platges són importants.

Com a la resta del país, el turisme de natura va a l’alça.

Tenim altres productes que hem de mantenir, el senderisme, les rutes que tenim georeferenciades de ciclisme i de BTT: som destí des de fa un any de Ride Roses. Ser destí turístic de bicicleta també pot comportar estades els mesos de primavera i de tardor. Sempre que pensem en un nou producte, pensem a oferir-lo amb la possibilitat d’allargar la temporada. Estem parlant d’enologia, de balneari, de benestar, de bateig i immersió, de vela, de tots els esports que pots fer al mar, una sèrie de productes que el que necessiten són unes infraestructures que estiguin preparades. A la gent li agrada veure un poble net, cuidat i sentir-se segur. Són moltes les coses que incideixen alhora que et converteixis en un destí turístic de qualitat.

Sembla que a Roses l’oferta no acaba mai.

Això és bo. Ara per exemple que la marxa aquàtica ha aconseguit ser reconeguda com a esport pel Consell Català, a Roses ens llancem de cap. Ho estem ja com a prova pilot des del departament de Turisme com una excursió matinal per aprendre com moure’s dins l’aigua. Volem ser un destí de marxa aquàtica i estem treballant en això. Pensem que és un plus com a producte de qualitat amb què allargar la temporada i ja hem tingut una reunió amb el Patronat de Turisme per poder fer promoció turística i dir que Roses és una destinació de marxa aquàtica. Per altra banda, continuem amb projectes: continuem potenciant la modernització en els recintes culturals. Roses ha obtingut un fons europeu que ens permetrà a través d’unes ulleres fer una visita virtual al castell de la Trinitat o un altre projecte que és el projecte poder pujar caminant per tot un camí de terra fins al castell rodejat de pedra seca i de vinya, anem incorporant elements de natura, història i tradició per oferir alguna cosa més al visitant. M’agrada que quan vingui el visitant ens pregunti que he de fer de nou a Roses.