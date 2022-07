Aquest dijous ha quedat desactivat el nivell 3 del Pla Alfa als 30 municipis de l'Alt i el Baix Empordà on encara estava actiu, segons han informat els Agents Rurals. A més, s'han reobert els accessos als espais naturals del Cap de Creus, el Montgrí i l'Albera, que estaven tancats fins aquest dimecres. D'aquesta manera, no queden restriccions per risc d'incendi a Catalunya. En el moment més àlgid, fins a 357 municipis van patir restriccions, entre el divendres 22 de juliol i la mitjanit de dimarts passat, i es van tancar 11 massissos.

Dimarts, el Departament d'Interior va limitar les restriccions als municipis que encara es trobaven en el nivell 3 del Pla Alfa. El mapa d'avui mostra que la majoria de comarques tenen activat el nivell 1.