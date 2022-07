Membres de l’entitat ecologista Roses Zero Plàstics han penjat una gran pancarta de la plataforma Stop Macro Parc Eòlic a la cara exterior d’una de les muralles de la Ciutadella de Roses. En la pancarta, es poden llegir dues consignes, una marcada per un gran no i una altra per un gran sí: «No, al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord» i «Sí a les energies renovables, però no així».