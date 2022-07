L’Ajuntament de Llançà està portant a terme uns treballs de reparació de la via pública que consisteixen a cobrir amb pegats d’asfalt aquelles parts d’alguns carrers que estan més deteriorades. Alguns dels vials en què s’ha intervingut són Joanot Martorell, a la cruïlla amb la carretera GI-612; Cau del Llop, La Bateria, avinguda Pau Casals, Arnau de Vilanova, La Coma, Lepanto i Ribagorça. En la majoria dels casos, com ha informat l’Ajuntament, aquests desperfectes de l’asfalt han estat causats per les arrels dels arbres.

Una altra actuació que s’ha fet ha estat la col·locació de coixins berlinesos a l’avinguda Mestral, com a mesura per intentar reduir la velocitat dels vehicles.