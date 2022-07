L'Ajuntament de Figueres valora positivament l'anunci fet pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de fer una inversió important per a millores i manteniment de l'estació d'autobusos de Figueres. Després de molts anys de deixadesa per part de l'administració responsable d'aquesta infraestructura, el govern de la ciutat valora positivament aquesta inversió "molt necessària davant la degradació que patien les instal·lacions", destaquen des del consistori. "Aquesta ha estat una reivindicació del Govern de la ciutat al llarg de tot aquest mandat, en què l'alcaldessa s'ha reunit amb els diferents responsables fins a quatre vegades per tractar aquesta problemàtica", afegeix el govern.

Tot i així, l'Ajuntament reclama que aquesta millora vagi acompanyada de serveis de seguretat com als altres equipaments similars (estació de Renfe i estació del TGV), ja que l'estació d'autobusos és un dels principals epicentres de la inseguretat que es genera a la zona.

La Guàrdia Urbana i la Policia Nacional estan fent molts esforços per vetllar per la seguretat en aquest node de connexions però, des del govern consideren "imprescindible" que cada infraestructura pugui garantir la pròpia seguretat a les seves instal·lacions tal com ho fa l'estació de tren.

Més enllà d'aquesta demanda, el govern demana al departament de Territori de la Generalitat que millori el servei de busos que connecten l'estació de Figueres-Vilafant amb la ciutat ja que s'han rebut nombroses queixes per part dels usuaris per la deficiència del servei. Si això no és possible, el govern demana que el transport públic de Figueres pugui assumir aquest servei i incloure aquest transport dins la xarxa de transport públic urbà de la ciutat.