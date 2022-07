L’Ajuntament de Roses ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la compra d’un local en el centre de la població, per destinar-lo a serveis municipals. Ha de trobar-se a la zona centre de la població, disposar d’una superfície mínima de 135 m2 útils en planta baixa i accessible, així com d’aparcament públic en un radi màxim de 500 metres, entre altres requisits. Les ofertes es poden presentar fins a les 23.59 h del proper 22 d’agost.

Aquesta compra respon a la racionalització de la despesa iniciada pel consistori en els darrers anys, en què s’han anat rescindint diferents contractes de lloguer de locals on s’ubicaven serveis municipals, ubicant-los en edificis de titularitat municipal. Per tal de donar resposta a futures necessitats d’espai per a la instal·lació de nous serveis, l’Ajuntament ha iniciat el procediment per a la compra d’un nou local, que inicialment es destinarà a les oficines del Jutjat de Pau. El procediment de licitació serà mitjançant concurs públic i el pressupost màxim de compra està establert en 187.851€. Les característiques que ha de complir el local són les següents: La superfície útil mínima del local serà de 135 m2, sense estrangulaments interiors de menys de 5 metres. No s’estableix superfície màxima.

Haurà de situar-se en planta baixa i tenir un mínim de façana a la via pública que permeti la ventilació i il·luminació natural dels espais interior de 20 m2 .

Haurà de poder ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda des de la via pública.

La qualificació urbanística del local haurà de permetre l’ús administratiu sense necessitat de tramitar cap expedient de modificació del planejament.

El local ha d’estar ubicat a la zona centre de la població.

El local ha de disposar d’aparcament públic en un radi màxim de 500 metres amb recorregut adaptat o que la via per la qual s’accedeix al local pugui tenir la capacitat per a reservar una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Tot el procediment es durà a terme per mitjans electrònics a través del Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Roses.