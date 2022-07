L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha anunciat en el ple ordinari d'aquest 25 de juliol que aquest mateix estiu es procedirà a restaurar el trencadís del Teatre El Jardí que ara fa un any es va malmetre durant una reparació. Agnès Lladó ha assegurat que hi ha una partida de poc més de 40.000 euros per a aquesta actuació. L'alcaldessa va fer aquest anunci durant l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit per al projecte de modernització i gestió sostenible del Teatre El Jardí, finançat pels Fons Next Generation. La regidora de Ciutadans Elisabet Guillén va demanar la paraula per preguntar sobre l'estat del trencadís i va ser aleshores que Agnès Lladó va dir que estava tot a punt per fer la intervenció per restaurar-lo.

Ara fa justament, el que havien de ser unes obres de manteniment al sostre del Teatre El Jardí de Figueres va acabar amb polèmica. Els operaris de l’empresa responsable dels treballs, no especialitzada en restauració, van pintar les dues emblemàtiques cúpules, deixant a sota el trencadís original, i, a més, tots els pinacles de la façana –setze– es van enrunar en treure’ls del seu espai original. L’acció, que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament van defensar com «urgent i necessària» per evitar mals majors, ja que hi havia perill que caiguessin i forats «per on es podia passar una mà», va entrar en contradicció amb el fet que l’immoble del 1914 de l’arquitecte Llorenç Ros i Costa és un edifici públic protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i qualsevol intervenció havia de seguir una estricta normativa de preservació