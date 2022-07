Evoluciona ja! és el nom d’una nova campanya de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pensada per itinerar pels municipis de la comarca. La campanya es complementa amb un seguit d’accions de sensibilització per reflexionar sobre l’actual model de consum i l’element identificatiu és una gran bola del món de color groc, com a símbol de la recollida selectiva d’envasos.

Una de les formes que han buscat els tècnics de Medi Ambient i la consellera comarcal Anna Palet per fer arribar aquest missatge a la població ha estat a través d’un espectacle de dansa contemporània, que aquests dies recorre diversos pobles del litoral altempordanès. L’espectacle es denomina Despolimerització i ja s’ha pogut veure, aquesta darrera setmana, a Portbou i a Llançà. Aquest dissabte, 30 de juliol, també es presenta a Roses, al passeig Marítim, a les 7 de la tarda, i a Peralada, al passeig de la Principal, a 2/4 de 9 del vespre. Missatges per conscienciar Evoluciona ja! té associada una cartelleria en què es reprodueixen dades informatives per conscienciar la ciutadania, com per exemple: «Els plàstics han pres la Terra. La producció i l’ús creixents d’aquests amenacen amb contaminar cada racó del planeta, especialment la mar, destinació final de gran part dels plàstics, on perjudiquen seriosament la salut dels ecosistemes aquàtics i la supervivència de les espècies que els habiten. Cada any, els mars i oceans reben fins a 12 milions de tones d’escombraries». Seguit d’aquest text, s’aporta una «solució»: «Reduir l’ús dels plàstics és responsabilitat de tots i de totes, tant de les administracions públiques com de la ciutadania. Els seus efectes, encara que ens puguin semblar imperceptibles, són demolidors».