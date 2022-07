Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor per avui davant la previsió que es mantinguin les altes temperatures i el risc d’incendi elevat a bona part del territori.

Segons les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya avui serà el darrer dia de l’onada de calor. A partir de demà es preveu que es normalitzin les temperatures i es recuperin les humitats tot i que les temperatures mínimes seran altes al litoral. També s’espera un canvi de temps que ens podria portar precipitacions aquesta setmana. Tot i la millora en les previsions meteorològiques, cal seguir molt atents i extremar les precaucions perquè la vegetació ha quedat molt malmesa després d’aquest episodi extens de temperatures extremes i baixes humitats. El risc es mantindrà especialment elevat a l’Empordà per l’entrada de tramuntana que mantindrà les temperatures elevades previsiblement fins dimecres. Davant d’aquesta situació de millora generalitzada, a proposta del Comitè Tècnic i amb el vistiplau del Consell Assessor del Pla INFOCAT, s’ha acordat no prorrogar les mesures restrictives vinculades al risc d’incendi que estan vigents des del passat divendres 22 i fins a les 23:59 hores d’avui dilluns. Es mantindran però les mesures de prevenció i restricció pròpies del pla alfa en funció de la situació de cada municipi. Pla Alfa 3 D’acord amb el perill d’incendi forestal previst per demà, el cos d'Agents Rurals manté el nivell 3 del Pla Alfa a trenta municipis de l'Alt Empordà i el Baix Empordà i continuen les restriccions d’accés als espais naturals del cap de Creus, l’Albera i el Montgrí per l’entrada de vent de tramuntana. El nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal suposa la suspensió de totes les activitats que puguin generar un risc d'incendi forestal. En concret, es manté el nivell màxim del Pla Alfa als 28 municipis de l’Alt Empordà (Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i les Escaules, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, Darnius, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, la Vajol, Llançà, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pont de Molins, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle) i 2 municipis del Baix Empordà (Torroella de Montgrí i Ullà). Mesures preventives per evitar els efectes de l’alt risc d’incendis forestals en els municipis que es troben en nivell 3 del Pla Alfa: Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, i que s’hauran de traslladar a algun nucli habitat o població o bé retornar al punt d’origen. Es restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi. Es restringeixen les activitats de casals de vacances i casals esportius al nucli de població excepte que es desplacin a algun altre nucli de població i no comporti ús del medi natural. Se suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals i altres herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs. Se suspenen les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària amb risc d’incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte si compten amb una autorització expressa del Servei Català de Trànsit i amb un informe previ de la Direcció General d’Agents Rurals. Se suspenen els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals. Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat. Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables). Es limita la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores. Consells d’autoprotecció a la ciutadania i recomanacions: Cal hidratar-se molt sovint. Beveu força aigua i eviteu beure alcohol i fer àpats copiosos. Eviteu sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, realitzeu-les preferentment en les primeres hores del matí o per la tarda quan el sol ja declina. Convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual. Igualment és molt recomanable que si sortiu a fer esport com córrer o anar en bicicleta, ho feu en les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre. Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s’hidratin sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. Si no disposeu de ventilador o aire condicionat a casa, una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Recordeu mantenir en tot moment les mesures de seguretat i higiene atesa la situació de pandèmia (distància, mans i mascareta si escau). Si teniu mascota, penseu en el seu benestar i traieu-la a passejar en les hores més fresques, feu que durant el dia tingui força aigua a l’abast i que estigui a l’ombra.