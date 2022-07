«El primer pas serà fer xarxa per poder créixer com a associació»

L’Associació LGBTI+ Alt Empordà va quedar constituïda divendres passat oficialment amb l’objectiu de vetllar per la implementació de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a radicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El col·lectiu LGBTI+ es vol fer més visible amb la constitució d’una associació comarcal. L’entitat vol vetllar per garantir un espai segur, ser un punt d’informació general, així com organitzar activitats dirigides a les persones LGBTI+, a les famílies d’aquestes i a qualsevol persona ciutadana interessada en la cultura i la lluita LGBTI+.

La constitució de l’associació marca un punt d’inflexió per al col·lectiu LGBTI+ a la comarca.

Xavier Torrent: L’Associació LGBTI+ Alt Empordà es defineix com una associació sense ànim de lucre, feminista, entesa com la lluita contra el sistema cis heteropatriarcat i feminisme no discriminatori per identitat de gènere, laica, entesa com a independent de tota confessió religiosa, apartidista, entesa com a no adscripció a cap partit polític, antiracista i amb mirada interseccional, oberta a la diversitat i en continu aprenentatge. La seva presentació pública i l’aprovació d’estatuts de manera assembleària al Cercle Sport de Figueres va donar el tret de sortida a l’associació.

Quan i com neix aquesta inquietud?

X.T.: Va arribar una demanda ciutadana de persones pertanyents al col·lectiu LGBTI+ arran de la mort del Samuel a principis de juliol de l’any passat. Es detecta des de l’administració pública i a partir d’aquí el SAI-LGTBI de l’Ajuntament de Figueres i el SAI-LGTBI del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en col·laboració amb l’Oficina Jove de l’Alt Empordà van organitzar una primera trobada dirigida a persones LGTBI per tal de promoure un espai de trobada i escolta entorn les necessitats del col·lectiu. Va ser un èxit, va venir molta gent i a partir d’aquí el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens va oferir subvencionar un acompanyament amb l’entitat Fil A l’Agulla que vam començar el gener d’enguany i que encara continua.

Quins objectius té l’associació?

Jèssica Arias: Fer complir la llei 11/2014, lluitar i mantenir els drets de les persones LGBTI+ i mirar que hi hagi una plena acceptació de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals no només a escala social, sinó personal, pel que fa a orientació, acompanyament. Sempre es parteix dels drets de les persones LGBTI+, però està enfocada a tota la societat, perquè no deixem de formar-ne part.

X.T.: Suprimir l’exili i emancipació familiar forçada per raó d’identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere és també un objectiu important recollit als estatuts. La gent del col·lectiu el que fa és marxar a Barcelona. Està tot centralitzat allà i volem donar una mica de visibilitat a les persones que estan a la perifèria.

J.A : També és important per a nosaltres aquest punt perquè és una sensació que s’ha recollit molt en les reunions que hem fet, a escala comarcal. És difícil trobar espais de trobada, segurs.

L’associació pretén precisament ser un d’aquests espais.

X. T.: Sí també volem ser un punt de trobada: que sàpigues que aquí seràs benvingut, t’orientarem en el que necessitis, et donarem un cop de mà. De vegades no saps on anar a trobar gent que t’entengui, que hagi viscut el mateix que has viscut tu, no només persones del col·lectiu, sinó familiars que no saben com acompanyar un cosí, fill, filla... Estem oberts a totes les persones que vulguin formar part d’una associació que l’ajudi a créixer.

On us poden trobar les persones que necessitin l’associació?

X. T.: Ara un cop constituïts com a associació buscarem tenir un lloc fix de trobada, que sigui constant. Volem ser propers, un espai accessible. Penso que la gent potser prefereix trobar persones que hagin passat pel mateix i nosaltres volem ser un espai informal.

J.A.: De moment tenim l’espai d’Instagram @lgtbiq_ae que fa unes setmanes que l’hem engegat perquè tothom que busqui que hi ha per aquí dins l’àmbit LGBTI+, ho trobi. La idea és fer xerrades, muntar tallers, no fugir de la festa, però oferir també contingut intel·lectual, educatiu, explorar totes les vies que la ciutat o la comarca ens permeti. En primer lloc, però, el que intentarem és fer ponts, fer xarxa amb altres entitats perquè de moment estem sols aquí, per anar creixent. El primer pas serà aquest i cap a finals d’any esperem que ja puguem començar a muntar alguna activitat.

Treballareu conjuntament amb els recursos de l’administració pública?

X. T.: Pensem que, a escala administrativa hi ha recursos per atendre el col·lectiu, però falta visibilització. Per la nostra part volem ser una mica independents, però esperem el seu suport i ells tindran el nostre.

J.A.: Podem treballar amb tots els agents implicats en la lluita LGBTI+. Si les propostes van en la línia del que s’estableix als estatus, perfecte. No hi hauria problema, però no és un dels objectius. Des de l’associació hem trobat aquesta necessitat i estem treballant per cobrir-la.