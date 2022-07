Des de fa un parell d’anys, Jesús López, pescador de Llançà, participa en el programa Pesca Neta conjuntament amb la resta de pescadors del port llançanenc. Ell parla en nom del col·lectiu.

Un dels principals problemes de la societat actual és, sense cap mena de dubte, la crisi climàtica. Dins d’aquest gran paraigua, s’hi troba la situació de degradació dels mars i els oceans a causa de la contaminació i de la gran quantitat de residus que s’hi acumulen.

En què consisteix el programa Pesca Neta?

Pesca Neta és un programa que cerca anar cap a una mar blava, com diu el seu lema. Està fet a partir d’un fons europeu, la Generalitat i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Nosaltres som pescadors, però tota la vida hem estat recollint plàstics i qualsevol mena de deixalla, però abans ho agafàvem i ho deixàvem al moll. Ara el que fa Pesca Neta és donar-nos uns contenidors grocs especials en els quals només llancem el plàstic.

Només són residus plàstics?

No, tota classe de brossa. Nosaltres ho recollim, però sobretot ens fixem en el plàstic perquè és el que contamina més, ja que és el que està més anys per a poder-se descompondre. El problema és que es va trencant i convertint-se en microplàstics que al final, el que fa més mal, és que s’ho acaben menjant els peixos. Una vegada ens vam trobar amb un rap que a dins seu tenia un got de plàstic que s’havia menjat.

Com indiqueu d’alguna manera el que aneu recollint?

Sí! Abans ho apuntàvem en un paper i d’un temps ençà comptem amb una aplicació mòbil en què cada dia pengem la fotografia, la quantitat de quilograms recollits, què és, siguin plàstics, llaunes, vidres, troncs o, fins i tot, contenidors. D’aquesta manera recopilen la quantitat de brossa que hi ha al mar.

Un contenidor?

Sí, tant podem agafar coses petites com grosses. Hem arribat a recollir pneumàtics o quelcom més estrany com un tobogan.

Això també deu malmetre la vostra xarxa.

És clar! En el cas del contenidor, per posar un exemple, ens va trencar la xarxa i va costar bastant poder treure’l. És incomprensible trobar-nos això.

De tot el que ha recollit, què és el que més li ha cridat l’atenció?

Sense cap mena de dubte és el tobogan. Vaig quedar-me sorprès perquè el vam trobar a unes quinze milles del cap de Creus. La meva teoria és que era d’un patí i es notava que feia temps que estava al mar.

Quan va començar a formar part d’aquest programa?

Fa un parell d’anys, però durant els 25 anys que fa que soc pescador sempre he recollit la brossa.

En tots aquests anys ha vist una evolució en la quantitat de deixalles que es troba al mar?

Hi ha gent que diu que més, n’hi ha que menys i jo, sincerament, ho veig igual.

Quin motiu el va impulsar a participar en el programa Pesca Neta?

Fa molt temps que ho recollíem i quan em van plantejar aquesta idea em va agradar. Intentem participar al màxim perquè d’aquesta manera queda un registre d’aquesta tasca que fem. A més, és important que quedi reflectit que hi ha molts residus al mar i deixar clar que això no pot ser.

On en troben més?

A prop de la costa. Vas a la vora de la ribera i veuràs que hi ha molts residus. A la mínima que plou i baixa més aigua del que és habitual, va al mar. I baixen els troncs, però amb ells tots els plàstics i altres deixalles que hi hagi. Si anem lluny, trobem menys brossa que si ens quedem a pescar més a prop.

Quants quilos poden arribar a recollir en un dia?

Tranquil·lament, uns tres quilos només de plàstic, depenent de la zona, com he dit abans.

Què en feu amb el que recolliu?

Tenim un contenidor groc per dipositar-hi tots els plàstics que recollim durant la jornada. A la barca comptem amb un cubell groc, també del programa Pesca Neta, que és on anem llançant tot el que recollim fins que arribem a port.

I la resta de residus?

El que és més gros el guardamoll s’encarrega de llançar-ho on toca.

Hi participeu gaires barques del Port de Llançà?

En el cas del Port de Llançà, hi participem tots els pescadors. Ara n’hi ha que encara ho estan fent en paper i estan canviant a fer servir l’aplicació que he ja esmentat.

Tota aquesta tasca és altruista?

I tant! És altruista perquè ens agradaria que arribés un dia en què no trobéssim cap resta de deixalles. A més, des de Pesca Neta es busca, per assolir aquest objectiu, anar a les escoles i instituts per a conscienciar la mainada i els joves.

Què creu que s’hauria de fer per arribar un dia amb el cubell buit?

Conscienciar a tota la població i sobretot el jovent perquè són les generacions que pugen les que hauran d’acabar complint aquest desig de residu zero.