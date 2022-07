Els Serveis d’Atenció Integral LGBTI lluiten contra la discriminació a la comarca

Dos homes es dirigeixen al registre civil de Figueres per tramitar la documentació necessària per casar-se i quan demanen els papers, la persona que els atén els lliura documents descatalogats, anteriors a l’aprovació del matrimoni igualitari on apareix els termes cònjuge 1 i cònjuge 2 en comptes d’home i dona. «Aquest és un acte discriminatori en el qual s’intenta banalitzar la lluita del col·lectiu LGBTI+ », explica l’especialista en polítiques d’igualtat i tècnic referent del Servei d’Atenció Integral LGBTI de l’Ajuntament de Figueres, Manel Nuez.

El SAI és una prestació d’un servei per a sensibilitzar i informar persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGBTI-fòbia. En el seu dia a dia, hi arriben casos de tipologia diversa, però molts d’ells derivats de les escoles i instituts perquè «als centres escolars hi ha un protocol estipulat per al col·lectiu LGBTI+ que es compleix al cent per cent tant en l’àmbit de formació com d’intervenció». També tramiten casos de menors trans per fer el canvi de nom a la targeta sanitària. Assegura que no arriben gaires incidències: «La majoria són actes discriminatoris, senzills de resoldre a través de la mediació o buscant una mesura compensatòria». Gestiona les incidències, però els delictes es tramiten per via penal «van directament a Mossos, jutjat i Fiscalia de delictes d’odi. En aquest cas, al SAI podem oferir acompanyament a la víctima i a la família pel que fa a orientació, assessorament jurídic i psicològic, de forma gratuïta».

Recentment, a l’Alt Empordà, s’han donat amb pocs dies de diferència dues agressions homòfobes, i en els dos casos s’ha fet la denúncia a Mossos. Per una part, dos joves van denunciar l’agressió comesa a la festa major de Lladó i també, a Figueres, quatre ballarins professionals que havien participat en el festival Figueres Es Mou van denunciar que van rebre un atac homòfob quan tornaven a l’hotel després de l’actuació. El missatge en tots els casos és denunciar qualsevol situació discriminatòria per conèixer millor la realitat i actuar en conseqüència: «Si hi ha un moment en el qual et sents ferit, assetjat, intimidat i violentat, el que cal és denunciar, no callar-se i no aguantar, per fer pressió. Tot just fa un any que van assassinar en Samuel, el van matar a cops al crit de maricón, maricón».

Figueres va signar l’acord el 2019 amb el Departament d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya per al desplegament del Servei d’Atenció Integral local per a les persones LGBTI+. Es va posar en marxa el 2020 i la pandèmia va afectar la seva activitat que des de fa uns mesos ha tornat a la normalitat des de la presencialitat. El servei està situat a l’edifici dels antics jutjats. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació i, també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania amb relació a la diversitat sexual i de gènere. La implementació dels SAIs per garantir els drets de les persones homosexuals i trans va suposar un canvi de paradigma absolut en matèria LGBTI+ per als ajuntaments de més de 20.000 habitants, com Figueres. Les persones de la resta de pobles de l’Alt Empordà són ateses pel Servei d’Atenció Integral LGBTI del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, depenent de l’Àrea de Benestar, que també ofereix atenció i acompanyament a persones del col·lectiu LGBTI+ en els àmbits jurídic, psicològic i social. El SAI comarcal coordina la comissió LGBTI en la qual hi ha diferents agents professionals de la comarca i de l’Ajuntament de Figueres. «Com a SAI comarcal, també hem fet una aposta molt important amb finançament propi, per obrir un espai terapèutic d’acompanyament i un servei jurídic» destaca la tècnica d’Inclusió del Consell Comarcal, Neus Juanola.

Des que es va fundar el 2018 el servei ha fet diferents accions. Després de realitzar una diagnosi per detectar les desigualtats i les necessitats existents dins el col·lectiu, s’ha dissenyat un pla dirigit al col·lectiu LGBTI+, al qual es podran adherir la resta de municipis, per establir un full de ruta. Entre algunes de les accions que es volen dur a terme i dissenyades des del Consell Comarcal, està el desplegament de recursos cap als municipis «perquè tinguin un correferent que es coordinaria amb nosaltres, un vincle amb el SAI per agilitzar el suport a les persones que ho necessitin». Altres punts del mateix pla impliquen posar la mirada en les escoles i en el col·lectiu de joves, per detectar necessitats i demandes, i al mateix temps crear espais de consens, col·laboració i escolta per construir un futur conjuntament.

Tant des del SAI de Figueres com el del Consell de l’Alt Empordà, s’incideix en el fet que cal fer més visible aquest servei, perquè la gent sàpiga de quins recursos disposen. Figueres dedicarà l’últim trimestre del 2022 a fer actes temàtics sobre LGBTI+. L’àrea de cultura de l’Ajuntament amb el Museu de l’Empordà i el Teatre Jardí han previst organitzar exposicions, xerrades, art, teatre, concerts, amb persones i artistes involucrades en la lluita LGBTI+. Des del SAI Figueres «farem una taula rodona sobre la identitat trans i de les persones intersexuals» apunta Nuez. Des de divendres passat, els recursos destinats al col·lectiu han augmentat amb la posada en marxa d’una nova associació. El setembre de 2021 el SAILGBTI de l’Ajuntament de Figueres i el SAILGBTI del Consell Comarcal van muntar una primera reunió. A partir d’aquí s’ha treballat fins a constituir la nova entitat Associació LGBTI+ Alt Empordà. Ara, des del SAI de Figueres, es vol treballar també per crear una associació de persones trans, per oferir-les un lloc segur de trobada i més suport i visibilitat.

Les incidències per LGBTIfòbia es doblen a Catalunya durant el 2021

L’any 2021, l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) va registrar un total de 284 incidències per LGBTI-fòbia, cosa que suposa un augment del 50,3% respecte al 2020, que en van ser 189. A la província de Girona, se’n van registrar 11 (4 més que el 2020) i a la comarca de l’Alt Empordà, concretament, en van recollir dues: un atac homòfob a Roses i un tracte inadequat a una parella de dones en la inscripció de la seva criatura a l’Ajuntament de l’Armentera. És l’any que s’han registrat més incidències des que l’entitat va iniciar el còmput anual el 2015. «Considerem que el dràstic augment de les incidències per LGBTI-fòbia estaria directament relacionat, per una banda, amb la flexibilització de les restriccions degudes a la pandèmia de la Covid-19, i, per altra banda, per la força que l’extrema dreta política porta guanyant a escala mundial» assenyalen des de l’OCH.

Vetllant pel col·lectiu LGBTI+ amb una nova associació

Les persones impulsores de l’Associació LGBTI+ Alt Empordà, després d’un treball assembleari de nou mesos de durada, van constituir-se divendres passat com a entitat: es va presentar la junta i es van llegir els seus estatuts. La presidència l’ocupa Jèssica Arias i la vicepresidència, Xavi Torrent.