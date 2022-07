Segons informa un comunicat de Tots per l'Empordà, els grups municipalistes de l’Alt Empordà que en formen part, presentaran mocions als ajuntaments per demanar al Departament d’Interior de la Generalitat la creació d’una regió policial pròpia dels Mossos d’Esquadra a la comarca amb l’objectiu de corregir la falta d’agents que pateix des de fa anys aquest territori. Aquesta és una iniciativa conjunta de Figueres Futur, Gent del Poble de Roses, Som Empuriabrava i Castelló, Alternativa per Llançà i Alternativa per Tothom de Palau-saverdera amb la finalitat de sumar complicitats i aportar solucions que permetrien resoldre el dèficit de mossos que s’arrossega des de fa anys a l’Alt Empordà.

Els cinc grups recorden que Girona és l’única demarcació catalana que compta amb una sola Regió Policial dels Mossos d’Esquadra, la qual cosa provoca que totes les unitats especialitzades del cos estiguin centralitzades a la ciutat de Girona. La Regió Policial Girona Nord, que englobaria bàsicament la comarca de l’Alt Empordà, seria una eina per reequilibrar la presència territorial dels Mossos d’Esquadra i acabar amb el greuge de la demarcació de Girona, de ser l’única de Catalunya amb una sola regió policial unificada. El fet que l’Alt Empordà tingui la principal i més transitada frontera de l’Estat amb la resta d’Europa; que sigui la comarca amb més municipis de Catalunya; que la seva capital sigui la segona ciutat de la demarcació amb una problemàtica social i delinqüencial molt acusada; que rebi un importantíssim flux turístic internacional, que aculli la única presó de la demarcació de Girona i que tingui una taxa de criminalitat alta associada a les seves característiques i ubicació (només a Figueres els delictes han crescut un 39% el darrer any), són raons de pes suficients que justifiquen la configuració d’aquesta Regió Policial pròpia, segons Tots per l’Empordà. Aquesta situació coincideix, per tant, amb la constatació que l’Alt Empordà pateix una alarmant falta d’agents i de recursos que repercuteix en la seguretat ciutadana, que no es correspon amb els seus índexs de criminalitat ni en la ubicació geogràfica i que, a més, provoca una sobrecàrrega de feina, sovint inassumible, a les policies locals de la resta de municipis. En aquest sentit, els alcaldes i alcaldesses i les institucions de la comarca porten anys reclamant al Departament d’Interior, sense èxit, un augment de la dotació de mossos a les Àrees Bàsiques Policials de Figueres i Roses, i fins i tot els mateixos comandaments de la policia catalana a la comarca s’han sumat públicament a aquesta reivindicació en diverses ocasions. La Regió Policial Girona Nord forçaria a dotar tota la zona de més efectius i recursos, així com la presència permanent de les unitats especialitzades del cos, com l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), investigació o policia administrativa, actualment a Girona. D’aquesta forma, implicaria reforçar les Àrees Bàsiques Policials (ABP) de Figueres i Roses, consolidar les comissaries de districte de la Jonquera i l’Escala, ampliar els serveis i la dotació de l’Oficina Policial de Portbou i ubicar una nova seu de la Regió Policial en un espai que s’hauria de determinar, a l’àrea urbana de Figueres i ben connectat amb la resta de la comarca i amb les principals vies de comunicació. Aquesta proposta ja va ser lliurada, ara fa uns mesos, pels tres regidors de Figueres Futur al conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, a la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, i a l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. La presentació ara de les mocions suposa un pas més en aquesta reclamació. Els cinc grups municipalistes conviden a la resta d’ajuntaments i formacions polítiques de l’Alt Empordà a sumar-se a aquesta reivindicació i presentar mocions similars als respectius municipis.