El vicealcalde de Figueres i candidat a l'alcaldia de la ciutat pel PSC ha volgut fer balanç dels tres anys de mandat aquest dissabte a la sidreria Txot's de Figueres.

Pere Casellas ha desgranat el que s'havia fet des de les regidories socialistes al llarg d'aquests tres primers anys de govern progressista a la capital de l'Alt Empordà.

L'acte ha començat amb la intervenció del diputat al Congrés, Marc Lamuà i la diputada al parlament i candidata a l'alcaldia de Girona Sílvia Paneque, que ha destacat la capacitat de gestió i el rigor del regidor socialista.

Al llarg de la seva conferència, partint del que es va trobar el nou govern quan va arribar, Casellas ha anat desgranant àrea per àrea la feina feta al llarg d'aquests tres anys.

Començant per la seguretat, una de les seves prioritats, Casellas ha destacat l'esforç que s'ha fet en la contractació de 22 agents de la Guàrdia Urbana al llarg del mandat per tal de disposar dels agents que una ciutat com Figueres necessita. També ha destacat la posada en marxa dels agents cívics nocturns, que han de contribuir a reduir l'incivisme i les molèsties a la nit.

Pel que fa a la millora de l'espai urbà, Casellas ha destacat la internalització de la neteja viària a càrrec de l'empresa municipal , així com la inversió en maquinària de neteja. També ha destacat la inversió d'1,2 milions d'euros en renovació de l'enllumenat i els quatre plans d'asfaltatge que suposaran la renovació del 70% dels carrers de la ciutat. A més, ha destacat la millora dels carrers Vilafant i Col·legi.

En l'àmbit de la cultura i el turisme, Casellas ha destacat l'impuls que s'ha donat en aquestes dues àrees i que ha suposat un salt rellevant en la ciutat: la transformació del Museu de l'Empordà, la unificació de l'oferta cultural en l'àmbit de la cultura i l'estructuració de l'oferta turística.

Casellas també ha volgut destacar l'enorme esforç en l'àmbit animalista que ha fet que Figueres hagi estat reconeguda com a ciutat animalista pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

En l'àmbit esportiu, Casellas ha destacat el pla de xoc en equipaments esportius que ha de suposar la posada al dia dels equipaments esportius de la ciutat.

Finalment, Casellas ha acabat destacant les bones xifres econòmiques de Figueres i ha dibuixat un horitzó de ciutat que han de convertir la ciutat en un pol internacional de turisme cultural i alhora un node industrial i logístic en complicitat amb l'àrea urbana.