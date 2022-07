L’empresa pública Ports de la Generalitat ha dut a terme set actuacions a la dàrsena de la nàutica popular al port de l’Escala per donar millor servei als usuaris. Així, s’ha millorat l’agitació de la dàrsena interior de la nàutica popular, s’ha construït un moll d’espera, s’han renovat els serveis d’enllumenat i aigua potable, s’ha rehabilitat el tram final de l’espatller, s’ha creat un muret per evitar l’entrada d’aigua en cas de temporals extrems i s’han instal·lat unes passeres de fusta per donar major seguretat als usuaris. A més, s’han col·locat plaques fotovoltaiques a les oficines del port. Aquestes actuacions han tingut un cost de 550.000 euros.

El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha visitat les obres dutes a terme, acompanyat de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, entre altres membres del consistori, directius i directives.

Impuls a la nàutica popular

La dàrsena de la nàutica popular del port de l’Escala disposa de 313 amarradors per a embarcacions de fins a 7 metres d’eslora. En aquesta dàrsena s’han executat set actuacions:

Millora de l’agitació interior de la dàrsena. El projecte dut a terme, permet reduir el moviment de la làmina d’aigua de la dàrsena interior de la nàutica popular, a la zona oest. L’actuació ha consistit en la instal·lació de tres nous pantalans pilotats al final de cada pantalà de la zona de nàutica popular, col·locats com si fossin un trencaones, amb l’objectiu de minvar l’agitació interior produïda per diferents temporals i l’entrada i sortida de les embarcacions a la bocana del port. Aquests pantalans s’han pilotat per assegurar- ne la seva fixació i refermar el seu comportament amb l’agitació de la làmina d’aigua.

Zona de la platja d’avarada. S’ha construït una biga per avançar els caps d’amarratge i reorganitzar la zona de fondeig a la platja d’avarada, amb l’objectiu d’integrar la platja d’avarada al seu entorn.

Moll d’espera. S’ha construït un moll d’espera, al costat de la rampa d’avarada, per amarrar embarcacions de petites activitats com ara, el submarinisme, amb la finalitat que puguin embarcar i desembarcar els seus usuaris i donar-los millor servei. El moll té 12 metres de longitud, 2,60 metres d’amplada i compta amb noves defenses i norais. Aquesta obra s’ha fet amb materials reaprofitats d’antics molls del port, als quals se’ls ha donat una segona vida, impulsant la sostenibilitat al port de l’Escala.

Serveis d’enllumenat i aigua. S’ha renovat els serveis d’enllumenat i d’aigua potable als pantalans de nàutica popular, substituint les torretes de servei per unes de noves més modernes i més eficients.

Rehabilitació del tram final de l’espatller. S’han rehabilitat tres pantalans de formigó flotants amb materials reciclats i se’ls ha donat una segona vida. Els pantalans ’han reubicat a la zona del final de l’espatller per donar més capacitat d’amarratge de cara a l’època estival que és quan hi ha més demanada, millorant el servei als usuaris d’aquest moll com les embarcacions i les motos d’aigua de lloguer.

Muret. S’ha construït un muret a l’inici del dic de recer per evitar l’entrada d’aigua quan hi ha temporals extrems.

Passeres de fusta. S’han col·locat unes passeres de fusta a l’inici de l’espigó de la Clota petita per donar més seguretat als usuaris.

Plaques fotovoltaiques a les oficines portuàries

Juntament amb l’actuació de la dàrsena de la nàutica popular, s’ha incorporat plaques solars al sostre de les oficines portuàries. Un total de 12 panells en una superfície de 25 metres quadrats que generen una potència energètica de 5,4 kW, per a l’autoconsum energètic de l’edifici, continuant la línia del Pla de ports amb actuacions per la mitigació del canvi climàtic i en la línia estratègica del Govern per la descarbonització de l’atmosfera.