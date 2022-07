L'Empordà reviu els focs de 2012 en un acte «emotiu i carregat de records» celebrat a Vilanant

Senzill, emotiu, carregat de records. Així ha estat l'homenatge del desè aniversari dels focs de l'Empordà, aquell terrible incendi que l'any 2012 va cremar més de 14.000 hectàrees i va robar la vida a quatre persones. Celebrat aquest divendres, 22 de juliol, el dia en què, ara fa una dècada, les flames consumien bona part de la comarca, l'acte ha congregat a Vilanant un centenar de persones, entre les quals destacaven autoritats, alcaldes i alcaldesses actuals i del 2012, membres dels cossos de seguretat i emergències, voluntaris d'ADF i personal de Protecció Civil.

Quan passaven uns minuts de tres quarts de set de la tarda, l'homenatge ha donat el seu tret d'inici a la Sala Polivalent de Vilanant. En primer lloc, l'alcaldessa del municipi i consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal, Anna Palet, ha donat la benvinguda amb un emotiu discurs, amb el qual ha volgut recordar especialment a totes aquelles poblacions i persones que van patir les conseqüències de l'incendi. «Un acte com el d'avui, té molta importància. Té la importància de recordar, de recordar el que vam viure ara fa deu anys. I volem recordar per prevenir, per no oblidar. Siguem tots conscients que pot tornar a passar avui mateix», ha dit Palet, que també ha destacat que no és casualitat que aquest homenatge s'hagi celebrat a Vilanant, i és que és en aquesta població on es va aconseguir crear una barrera per aturar les flames.

Moments difícils d'oblidar

Un dels moments més emotius de l'acte ha estat la projecció d'un vídeo d'imatges de l'incendi que el 2012, a poc a poc, devorava bona part de la comarca. Amb les emocions a flor de pell, la Sala Polivalent ha fet mutis tot revivint els amargs instants d'un dels capítols més crus de la viva història de l'Alt Empordà.

L'homenatge, però, ha continuat amb més parlaments. Tot seguit, l'encarregat d'oferir unes paraules ha estat el Cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, que ha recordat que, malauradament, la nostra és una «terra de foc», i que cal que mai oblidem l'incendi que «va ser un punt d'inflexió». «Ens va fer obrir els ulls i ens va fer veure que hi havia incendis que no podíem fer res més que gestionar-los», ha dit, tot recordant, també, les víctimes i les persones que van fer front als focs.

Seguidament, ha ofert el seu discurs la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, que ha agraït la tasca d'aquelles persones que van treballar i donar suport durant l'incendi. «Aquest acte vol ser un reconeixement i agraïment a tots els cossos de seguretat i emergència, a les entitats socials i, sobretot, al voluntariat, a les ADF... En definitiva, a tots aquells que van treballar per combatre aquell tràgic foc», ha expressat.

Finalment, ha tancat el torn de paraules Laia Cañigueral, delegada del Govern a Girona, que ha volgut brindar un especial homenatge a la tasca que els alcaldes i alcaldesses van fer en el seu moment, i que també fan actualment. Alhora, també ha destacat que «un acte com el d'avui és molt important, sobretot en un estiu com aquest. Des de la Generalitat s'estan fent esforços per combatre els incendis. Per això hem multiplicat per sis el pressupost del pla de prevenció».

Un cop acabat l'acte institucional, la vetllada ha continuat, en aquest cas a la zona exacta on es va poder donar per controlat l'incendi. Allà s'ha inaugurat l'escultura Les Arbres Brûles, de l'artista francès Philippe Pastor, que serveix per recordar aquelles persones que van treballar d'una forma directa i indirecta en l'extinció dels focs. Per acabar l'homenatge, s'ha fet una foto de grup davant de la nova peça escultòrica.

Val a dir que a la Sala Polivalent també s'han exposat imatges que mostren la duresa d'aquest tràgic episodi. Aquestes fotografies van ser facilitades per diversos consistoris de la comarca a l'Ajuntament de Darnius, que les va recollir ara fa deu anys.

L'homenatge dels deu anys dels focs de l'Empordà ha estat organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilanant, amb el suport d'altres ajuntaments de la comarca.