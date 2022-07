L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha participat un cop més a la trobada online amb els nostres lectors aquest divendres 22 de juliol. Ha respost tots els dubtes plantejats, sobre obres al municipi, incidències i diverses preocupacions del veïnat.

La lectora Anna Maria s'ha interessat per la situació de l'antiga piscina de l'Hotel Voramar. L'alcalde ha explicat que actualment "hi ha una ordre d'enderroc" i que "estem en converses contínues amb Costas de l'Estat, ja que la piscina es troba íntegrament en zona de Domini Públic Maritimoterrestre, i els competents són ells". A més, ha afegit que des de l'Ajuntament s'ha proposat una alternativa "per tal d'aprofitar l'espai com a mirador/plaça que acosti la gent al mar. Esperem que pugui sortir-ne una proposta en què tothom s'hi senti a gust".

