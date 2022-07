L’agost de 2021 es creà a l’Ajuntament de Roses la Comissió de Seguiment de Neteja Urbana, un grup de treball nascut amb l’objecte d’abordar les problemàtiques detectades en el municipi en matèria de recollida de residus, reciclatge i neteja viària i afrontar el creixement d’actituds incíviques i de males pràctiques en el reciclatge. El redimensionat de contenidors, la potenciació de la recollida de cartró a establiments, la incorporació de nous vehicles de neteja o els sistemes d’antibolcat, són algunes de les millores introduïdes.

Actuant contra l’abocament incívic en contenidors

L’abocament incívic de residus impropis al costat dels contenidors –en ocasions inclús de mobles, electrodomèstics i runes-, és una de les principals problemàtiques que els municipis han d’afrontar en matèria de neteja urbana de manera generalitzada i la que majors molèsties ocasiona a residents i vianants.

Per reduir aquestes pràctiques, s’ha procedit al redimensionat de 130 contenidors (75 de cartró i 55 d’envasos), augmentant en 200 m3 (200.000 litres) la capacitat total de la seva recollida. Per la seva part, els contenidors destinats a la fracció de residu orgànic, s’han adaptat d’acord a les necessitats detectades, modificant la seva obertura per una més petita que permet reduir la presència de residus impropis. Des de l'Ajuntament anuncien que properament s’augmentarà el nombre d’aquests contenidors amb 20 unitats més que es destinaran als punts on s’ha detectat uns majors índex de recollida d’aquesta fracció.

Una altra problemàtica detectada en la saturació de contenidors ha estat el residu comercial. Per millorar la seva gestió, s’ha dut a terme una campanya de sensibilització entre comerciants i s’ha incrementat la recollida de cartró als establiments, amb un equip més durant les temporades mitja i alta per evitar que aquest material arribi als contenidors destinats a la ciutadania.

L’Ajuntament ha instal·lat sistemes d’ancoratge a un total de 289 contenidors per evitar el seu desplaçament i bolcat en aquells punts on aquests resulten més exposats a la tramuntana. Paral·lelament, s’ha iniciat la substitució de papereres amb sistema anti-bolcat, fins al moment amb una quarantena d’unitats amb tapa per evitar la propagació de residus en casos i l’accés a animals i gavians que puguin escampar el seu contingut, que s’implementarà gradualment a totes les papereres del municipi.

Incorporació de nous vehicles i equips per a la neteja viària

La nova gestora dels serveis de neteja a Roses (FCC), ha millorat i modernitzat la maquinària amb sis camions recol·lectors-compactadors, tres escombradores, una baldejadora, dos equips d’hidropressió, dos camions amb ganxo, dos tractors amb garbelladora, un camió ploma, dues furgonetes amb plataforma, tres pick ups i un camió cisterna. Aquesta dotació ha permès incrementar en temporada mitja i alta els serveis de neteja amb hidropressió, així com incorporar un tractor garbelladora al servei de neteja de totes les platges de sorra, des de Santa Margarida fins a l’Almadrava.

Un altre servei potenciat ha estat el d’escombrat mecànic a les urbanitzacions, on s’han coordinat les brigades d’operaris amb mitjans mecanitzats (escombradora i furgoneta amb caixa oberta), que permeten l’aspirat, rasclonat i recollida de voluminosos. Sota la coordinació de l’Ajuntament, Agbar ha habilitat diversos punts al municipi que possibiliten la càrrega ràpida d’aigua de la maquinària destinada a la neteja viària. Aquesta millora ha representat un augment important en l’eficiència del servei, ja que evita als equips destinar molt temps de càrrega i desplaçaments.

El compromís ciutadà, clau

Tot i les actuacions implantades, el deteriorament de l’espai públic i problemàtiques que encara originen actes incívics i abocaments incontrolats d’una part de la ciutadania, continuen sent la principal preocupació en matèria de neteja, i on l’Ajuntament preveu iniciar actuacions concretes de sensibilització i vigilància. L’objectiu és conscienciar els infractors del greu perjudici que aquestes accions comporten a la higiene, imatge, qualitat ambiental i economia del municipi i de la necessitat de la implicació de tothom per fer de Roses una ciutat més neta i sostenible.