El vicealcalde de Figueres veu "interessos personals" en les accions a la Marca de l'Ham

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha sortit al pas de l'anunci de talls de carretera per part de l'Associació de Veïns de la Marca de l'Ham, després que, segons el president d'aquesta entitat, José Garrido, expliqués que aquest dilluns al vespre un jove va assetjar sexualment una veïna mentre caminava pel carrer. El representant veïnal afirma que "la inseguretat ha arribat a un nivell preocupant" i lamenta que des de l'Ajuntament no se'ls escolti. "Anirem a totes i no ens aturarem; volem que signin compromisos amb nosaltres", subratlla. L'Associació té previst fer talls de circulació a la carretera de Roses i a la de Vilatenim. En el rerefons del tema hi ha els habitatges abandonats de promocions immobiliàries situades entre el camí vell de Vilatenim i el centre cívic Joaquim Xirau.

El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana afirma que "amb relació a l'anunci d'una manifestació a la Marca de l'Ham a partir d'una suposada agressió sexual, la Guàrdia Urbana no té cap constància d'haver rebut cap denúncia sobre aquest fet. Hem demanat als Mossos d'Esquadra si ells la tenen. En tot cas, des de l'Ajuntament hem complert amb tots els compromisos adquirits amb els veïns que han assistit, almenys en tres ocasions, amb mi, amb el regidor d'Urbanisme i amb el director d'aquesta àrea, i en les quals se'ls ha explicat totes les gestions fetes amb el tema de les cases abandonades del barri i les mesures que s'han implementat". Els veïns de la Marca de l'Ham de Figueres diuen estar "tips de la inseguretat" i amenacen amb tallar "indefinidament" la carretera Pere Casellas afegeix que "les qüestions de seguretat tenen a veure amb l'increment de patrullatge en aquesta zona dels habitatges abandonats i, també, en els carrers de la Marca de l'Ham. Per part de la Guàrdia Urbana, s'ha identificat a tots els veïns que viuen allà". Endreçar la zona Pel que fa a qüestions urbanístiques, el vicealcalde recorda que "l'Ajuntament executarà un aval de 600.000 per adequar l'espai d'aquella zona. Hem contactat en diverses ocasions amb la Sareb i amb els propietaris de les finques per tal que procedeixin judicialment contra els ocupants, el que passa és que els veïns de la Marca de l'Ham volen una solució més ràpida". Casellas posa al descobert la mala relació existent entre el representant veïnal i l'Ajuntament. "El problema que trobem aquí és que el president de l'Associació de Veïns amenaça constantment de tallar la carretera si no se li fa cas. Aquest senyor ve a les reunions i l'avorreix profundament el procediment administratiu, no entén gairebé res d'allò que se li explica i segueix a les seves. I, a part, té una manera de fer que barreja els interessos personals seus amb els de l'Associació de Veïns i això fa molt difícil la relació amb mi mateix i amb els treballadors municipals, als quals se'ls ha faltat al respecte reiteradament des de l'Associació".