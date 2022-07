L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha respost les preguntes dels lectors en una trobada promoguda pel diari digital de l'Empordà.

Entre els diferents temes plantejats pels lectors, molts han mostrat les molèsties que pateixen per la discoteca Soho d'Empuriabrava o han volgut saber més sobre la trobada de Los Bandidos.

També s'han interessat per la situació dels barracons de l'escola-institut El Bruel. L'alcalde ha explicat com van canviar el plantejament urbanístic per poder adquirir el terreny i ha assegurat que "ara per ara encara no podem posar data".

Llegeix la resposta completa i la resta de preguntes en aquest enllaç.