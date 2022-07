Al camí natural de la Muga, entre Boadella d’Empordà i les Escaules, una roca ha caigut sobre l’itinerari de Vies Verdes i hi ha un alt risc de despreniments. Per aquest motiu, des de Vies Verdes Girona informen que aquest tram romandrà tallat "fins que no s’adeqüin les instal·lacions per evitar nous despreniments".

Mentre hi hagi aquesta incidència es proposa el següent recorregut alternatiu: