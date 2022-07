Onada de calor: les 71 fonts de boca de Figueres es revisen de forma periòdica

Els altempordanesos fem front aquests dies, tal com passa a la resta del país, a unes temperatures extremadament altes i sufocants. Les autoritats recomanen prevenir els cops de calor amb una bona hidratació, i per això és important, quan estàs a l’exterior i exposat al sol, saber que pots trobar fonts per beure aigua a prop. A Figueres, hi ha setanta-una fonts de boca repartides per la ciutat, totes estan identificades i catalogades. Els operaris de l’empresa pública supramunicipal Fisersa s’encarreguen de la neteja i el manteniment i de vetllar perquè les instal·lacions compleixin amb els criteris de seguretat i de salut pública. Les tasques en aquests elements també suposen la neteja i el manteniment dels embornals i les reixes de plàstic.

Segons Fisersa, les fonts de boca es revisen periòdicament. En les inspeccions es fan analítiques de control d’aigua i de legionel·la. Aquests controls serveixen per comprovar que les fonts compleixen els paràmetres adequats de cloració, temperatura i terbolesa. «Les fonts exteriors són un bé comú i cal la implicació de la ciutadania per mantenir-les en bon estat», hi afegeixen els responsables de Fisersa quan adverteixen del mal que poden arribar a fer els actes incívics o de vandalisme en aquests elements. «Volem remarcar la feina constant dels operaris de neteja que diàriament retiren fulles o altres elements de les fonts. Sovint, l’incivisme dificulta aquesta tasca i per això es fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi en el bon manteniment d’aquest patrimoni urbà», han indicat des de Fisersa. Una a una, totes les ubicacions Una a una, ubiquem les localitzacions de les setanta-una fonts de boca: plaça Bruguera, cruïlla Puig Neulós i plaça Lluís Companys, plaça Sant Francesc, plaça de les Patates, plaça d’El Jardí, plaça Catalunya, plaça Paula Montal, plaça Joan Tutau, castell de Sant Ferran, plaça de les Closes, plaça Aiguamolls de l’Empordà, plaça Ramon Canet, Parc de les Aigües (2), plaça de la Música, plaça Via Augusta, Arquitecte Pelai Martínez, Parc Bosc (7), Pujada del Castell amb Els Pins, la Rambla, Narcís Soler amb John Lennon, plaça Tramuntana, plaça de l’Escorxador (2), plaça d’Ernest Lluch, plaça Jaume I, plaça de l’Estació, plaça President Macià, plaça d’Ordis, Pous i Pagès, Rambla Nova, Via Emporitana amb Joan Sutrà, Montserrat Vayreda, 8 de Març, plaça Nova Icària, plaça Josep Casero Madrid, passeig García Lorca, Skate Park, plaça Jaume Maurici, plaça Ernest Vila, carrer Pella i Forgas, pàrquing de la carretera de Llançà amb plaça El·líptica, pàrquing de la carretera de Llançà amb pícnic, plaça Tarradellas, Parc Enric Morera (2), plaça Josep Pallach, plaça Abdó Terrades, passeig dels Països Catalans, plaça Sibil·la de Fortià, carrer Montgó, avinguda Jocs Especials Olímpics (2), plaça Víctor Català, Parc del Manol, passeig dels Drets Humans, Nou de Vilatenim 15, Nou de Vilatenim 39, plaça de l’Institut amb González de Soto, Rocaberti, plaça d’Alcalá La Real, carrers Cabanes, de la Muga, Antoni Xirau i Glòria Compte. Les fonts ornamentals Un altre àmbit són les fonts ornamentals, on també hi ha una feina clau dels operaris de Fisersa, ja que requereixen feines de neteja i desinfecció dos cops a la setmana. Es controlen els nivells de cloració i es fa el manteniment dels mecanismes que fa recircular l’aigua, és a dir, les màquines bomba. A tot això s’hi afegeixen també la resta de controls per garantir la seguretat i la salut pública. Cal destacar, d’altra banda, que la font de pedra del Parc Bosc i també algunes basses del Parc de les Aigües tenen uns protocols de revisió i neteja diferents.