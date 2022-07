Ciutadans ha anunciat que Fernando Fernández serà el candidat a l’alcaldia de Castelló d’Empúries a les eleccions municipals de 2023. Ha estat el portaveu del partit al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, qui ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Fernández per a encapçalar la pròxima llista municipal, destacant que «aquesta és una aposta segura», ja que Fernández «coneix perfectament les preocupacions dels veïns de Castelló i ha fet una feina extraordinària com a portaveu».

Per la seva banda, Fernando Fernández, que des del 2019 és regidor i portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Castelló, ha volgut agrair «la confiança dipositada pels afiliats del partit al municipi així com del Comitè Autonòmic de Catalunya», assegurant que es troba molt il·lusionat per obtenir uns grans resultats perquè «des del grup municipal s’ha fet un treball espectacular».