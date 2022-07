Uns 500 joves de casals i espais joves de la comarca es van retrobar aquest dimarts, després de 3 anys sense fer-se cap activitat a causa de la pandèmia, a la Trobada Jove d'Estiu. Fins abans de la pandèmia, el format era diferent i se celebrava als Aiguamolls de l’Empordà. Enguany, però, s'ha volgut fer un canvi i s'ha organitzat al passeig marítim d'Empuriabrava.

Els organitzadors, l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Castelló d’Empúries, Roses i l’Escala, han qualificat la jornada d’’”èxit”.

La primera activitat de l’ordre del dia era un circuit d’inflables aquàtics a la platja d’Empuriabrava, on els joves anaven rotant cada mitja hora per poder provar els tres que hi havia. La jornada va continuar amb una festa Holi, provinent d’una tradició hindú, que consisteix en llançar pols de colors a l’aire al ritme de la música. A continuació va venir la ja tradicional festa de l’escuma, que va permetre a molts joves poder-se rentar de la pintura impregnada de l’activitat anterior. Per acabar, la DJ Alegre, castellonina de tan sols 17 anys, va tancar la festa animant als joves amb els èxits musicals del moment.

Estava previst que hi hagués un salt en paracaigudes per commemorar el 30è aniversari dels jocs olímpics, però el vent que bufava a la zona va fer que es cancel·lés.

La Trobada Jove d’Estiu va comptar amb la presència d’Alexis Serra, secretari d’Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. A Serra també l’acompanyava Ester Cabanes, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i Raül Morales, director de Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, entre altres càrrecs del departament.