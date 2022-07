Els arguments d’Agustí Ayats i Salvi Güell sobre l’ordenança de plusvàlues de Castelló

El grup municipal SOM d’Empuriabrava i Castelló ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’ordenança de les plusvàlues aprovada en el ple del passat mes de març, ja que considera que «aquesta restringeix els drets dels contribuents del municipi», perquè l’Ajuntament «ha introduït una limitació que especifica que si no s’acredita o es tria una determinada fórmula de càlcul dins el primer mes, ja no es pot tornar a triar», segons apunta Agustí Ayats, portaveu de SOM. «Com que aquesta restricció de temps no la contempla la llei general Tributària, no la pot contemplar ni molt menys l’Ordenança municipal», afegeix.

No obstant això, des del consistori castelloní s’assegura que creuen fermament que el contribuent ja disposa de tota la informació per efectuar l’autoliquidació. «Pot optar al sistema que consideri oportú. No creiem que això li denegui cap opció», apunta Salvi Güell, alcalde de Castelló, que afegeix que «el contribuent pot modificar la seva declaració tants cops com consideri oportuns, sempre que estigui dins el període reglamentari».

L’origen de la problemàtica es remunta el novembre de 2021, quan el consistori castelloní es va veure obligat a modificar l’Ordenança per adaptar-la a les noves línies establertes pel text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, «que preveu que l’increment real sigui inferior a l’increment objectiu, i que el contribuent pugui optar per tributar per un o per l’altre sense justificant».

En aquest sentit, quan una persona presenta una autoliquidació, ho pot fer en un termini voluntari d’un mes, però té fins a quatre anys per poder-la modificar. A Castelló d’Empúries, però, s’ha introduït «aquesta limitació», fet que ha provocat que «des de SOM ens hàgim vist forçats a presentar el contenciós per defensar els drets administratius dels contribuents». Tanmateix, Salvi Güell sosté que «no hi ha cap mena de restricció de drets».

Paral·lelament, el grup municipal també demana que es regulin les bonificacions per l’herència de l’habitatge habitual, ja que «a Castelló només es tenen en compte als familiars de ‘primer grau’, excloent els nets i netes de les possibles bonificacions», a la vegada que «la llei contempla que poden ser fins al 95%, i l’Ajuntament les té limitades al 20%», subratlla Agustí Ayats.

Per la seva part, Salvi Güell anota que «l’any 2014 ja es va incorporar aquesta bonificació que s’ha mantingut al llarg dels anys i no s’ha modificat», i que, per tant, «no varia res respecte a la situació que ja hi ha hagut fins ara».

Voluntat de diàleg

Des de SOM d’Empuriabrava i Castelló, s’assegura que sempre hi ha hagut una porta oberta al diàleg, però que molts cops ha estat el consistori qui l’ha tancat. «Nosaltres el gener d’aquest any, vam oferir ajuda per adaptar l’Ordenança, i no es va acceptar. I quan es presenta l’aprovació inicial al març, i nosaltres votem en contra perquè hi trobem fins a sis errors greus, continuem oferint ajuda, i a la vegada presentem al·legacions», apunta Ayats.

Reunió amb els serveis tècnics

Durant aquell temps, el grup municipal també va mantenir una reunió amb els serveis tècnics, qui van considerar que la modificació de l’Ordenança és correcta. És per això que, un cop aquesta s’aprova i es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP), «com que teníem dos mesos per presentar el recurs administratiu, jo, personalment, vaig oferir diàleg a l’alcalde, Salvi Güell, i també a la primera tinent d’alcalde i candidata d’ERC a les eleccions municipals del 2023, Anna Massot. I van dir que no, i que si creiem que cal presentar un contenciós, que ho féssim», diu Agustí Ayats.

Per la seva banda, Salvi Güell explica que «ens van dir que a l’hora de presentar aquest contenciós, el reviséssim, i ho hem fet i creiem que tot és correcte, i que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té raó».

Ara, tot i que s’ha presentat el recurs, encara hi ha voluntat de diàleg, i «si abans de setembre o octubre, que és quan es farà la ratificació del contenciós, s’ha arribat a un acord, aquest es retiraria», conclou Agustí Ayats.