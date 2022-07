Roses licita la rehabilitació de la pedra seca i búnquers al Castell de la Trinitat

L’Ajuntament de Roses ha posat a licitació la rehabilitació i recuperació del patrimoni en pedra seca i búnquers al Castell de la Trinitat de Roses. El projecte amb un cost d’uns 256.000 euros permetrà crear un parc a l’entorn del Castell amb cultius, un mirador i zona de pícnic. Contempla diverses actuacions i es crearan itineraris per recorre l’espai que es connectaran amb els búnquers arran de mar.

L’objecte del contracte és la recuperació i rehabilitació el patrimoni arquitectònic tradicional dels marges de conreus de pedra seca i el paisatge amb cultius de vinya i olivera ubicats al peu del Castell de la Trinitat, potenciar l’arquitectura defensiva del municipi, recuperant el camí que unia les dues fortificacions de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat i recuperar per a la visita pública els búnquers de defensa de la postguerra existents actualment a la part baixa del castell, i incidir en la percepció del castell i del litoral rosinc amb la creació d’uns camins exteriors que facin possible un recorregut per l’entorn amb noves visuals cap a la fortificació i cap el litoral del lloc. És el que contempla el projecte que es va posar a licitació fa uns dies i que té un termini d’execució de sis mesos. El govern va anunciar la proposta fa uns mesos

El solar on es troba el Castell de la Trinitat presenta força desnivell i es troba al sud-est del nucli antic, seguint la línia de costa direcció al cap Norfeu. S’hi pot arribar per la carretera del Far i per un antic itinerari el qual el connectava amb la Ciutadella, «actualment molt desdibuixat per la construcció de nous edificis al voltant del Castell», s’exposa en la memòria.

Un dels atractius de cara al visitant és la creació dels itineraris que es formaran entre cultius de vinya, oliveres i fruiters que recorreran indrets amb marges de pedra seca i que permetran arribar fins a un mirador al capdamunt del turó o als búnquers. A més, tindrà zones de descans i de pícnic.

Mirador de 360 graus

Per al situació geogràfica el mirador permetrà vistes panoràmiques 360ª al mar i el castell. En concret, s’actua sobre la pedra seca, la regeneració agrícola, la pineda o espai paisatgístic i els búnquers.

En primer lloc, pel que fa la pedra seca està actualment en alguns trams malmesa, fins i tot destrossats o desapareguts, i l’objectiu és recuperar el seu estat original utilitzant els materials de la pròpia muntanya.

Respecte la regeneració agrícola, «es definirà una plantació extensiva, combinant les oliveres i vinyes amb altres arbres fruiters o petits arbusts. Es crearà un sector que visualment cridi l’atenció i que al mateix temps s’integri amb la fisonomia del propi paisatge, alhora que sigui de fàcil accés i generi un itinerari», informa el projecte. També es trauran plantes invasores.

Per al visitant, s proposa un espai més controlat i familiar, de pícnic, on les terrasses creades pels murs de pedra seca generin zones tranquil·les amb bones vistes al mar.

Els búnquers, per la seva banda, en el projecte es posa de manifest que «actualment estan molt poc utilitzats, s’hauran d’il·luminar de nou incorporantpunts de llum per la bona visibilitat ja que actualment és molt fosc i per recuperar el caràcter d’element històric a visitar». A més es connectarà l’itinerari del parc amb aquesta zona per donar-li un nou ús, i que deixi de ser un espai residual dins el complex. Se senyalitzaran i se’ls donarà valor perquè deixin de ser un espai secundari.

El Castell de la Trinitat, del segle XVI i reconstruït fa uns anys, també està pendent d’un projecte per permetre la visita en 3D a l’interior.